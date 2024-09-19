السعودية | وزير التعليم: الخطاب الملكي يؤكد الدعم غير المحدود والمستمر لمنظومة التعليم وصولاً للتميّز العلمي والتنافسية العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نوه معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان بما جاء في الخطاب الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وأوضح وزير التعليم أن ما تضمّنته كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من إشادة بما تحقق من منجزات للمواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، تتواكب مع ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله- بالتعليم من اهتمام مستمر ودعم غير محدود؛ ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار، وذلك في إطار الحرص على بناء أجيال تتمتع بالتميّز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع.

وأكد أن مضامين الخطاب الملكي تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بجودة قطاع التعليم ومستهدفاته، وفق المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات في صناعة مستقبلٍ أفضل لأبناء وبنات الوطن، والاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية الشابة لتنافس العالم، مشيراً إلى أن الخطط التطويرية للوزارة تسعى إلى تحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، إلى جانب تمكينهم بما يتواكب ومهارات القرن الـ 21، وسوق العمل المحلي والعالمي الحالي والمستقبلي.

وفي ختام تصريح معاليه؛ دعا الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

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