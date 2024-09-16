شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بجوهانسبرغ: عناية السعودية بالقرآن تدعم رسالتها في خدمة الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

فيصل الحربي

صورة مضيئة

تعزيز مكانة المملكة

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا فيصل الحربي، أن المملكة العربية السعودية تضطلع بدور عالمي في نشر قيم الوسطية والتسامح، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف أصحاب الثقافات والديانات، بثقافات وأساليب عصرية، تركز على تقبل الخلاف، وتقديم الحوار المثمر.وامتدح "الحربي" برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين إلى الدول الإسلامية والصديقة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكداً على أن البرنامج يشهد نجاحات كبيرة وتنظيم نوعي، ويعتمد على خبرات مسبقة للوزارة في تنظيم وإدارة البرامج والمشاريع الدولية كبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وتنظيم المؤتمرات الدولية.قال: "إن حضور وتكريم فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري للفائزين من حفظة كتاب الله تعالى، في الحفل الختامي الرابع عشر للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم بمسجد مركز نور الإسلام الإسلامي في مدينة لنيسيا، يعد صورة مضيئة لاهتمام ورعاية المملكة لكتاب الله تعالى في الداخل والخارج وهو غير مسبوق".وأضاف: "إن تشريف إمام وخطيب المسجد الحرام يجسد بما لا يدع مجالاً للشك، حجم العناية التي يلقاها كتاب الله في بلاد الحرمين الشريفين، حيث جعلته دستوراً لها، ومن ذلك أيضاً تنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية السنوية للقرآن الكريم بجوار بيت الله الحرام، وإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الذي يقوم بطباعة وتوزيع ملايين النسخ من القرآن الكريم على أبناء العالم الإسلامي".بين "الحربي" أن زيارة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ياسر الدوسري لجنوب أفريقيا، لها آثار مباركة في مقدمتها تعزيز مكانة المملكة كقلب نابض للأمة الإسلامية، والذي يعتني بشؤونها ويسعى لرعاية أبنائها، وأنها رائدة المشروع العالمي لنشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، ونبذ الكراهية والعنف.كما أن الزيارة جمعت إمام الحرم المكي مع كبار العلماء والمسؤولين والدعاة في حوارات موسعة، ونقاشات مثمرة، من شأنها تعزيز تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا، داعيًا المولى عز وجل ــ في ختام تصريحه ــ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وأمنها واستقرارها.