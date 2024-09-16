شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مناطق.. أماكن الرياح والأتربة المثارة اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المناطق اليوم الاثنين.

وتشهد مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة. أماكن الرياح الشديدة مكة المكرمة: الكامل وخليص والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والشعيبة والليث.

المدينة المنورة: الرايس وينبع.

تبوك: الوجه وأملج. أتربة مثارة كما تشهد مناطق المدينة المنورة ونجران وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، أتربة مثارة اليوم الاثنين.

وتصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أماكن الأتربة المدينة المنورة: وادي الفرع والحناكية ووادي فرع والعلا وخيبر.

نجران: شرورة.

حائل: الحائط والسليمي والشملي.

تبوك: تبوك.

الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.

الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.