شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى مصر للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وذلك في زيارة ثنائية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وللمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته العادية الـ162 الذي سيعقد بمقر الجامعة العربية غدًا الثلاثاء.



الأوضاع الإقليمية

سبق والتقى وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.