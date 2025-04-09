صيحة الأيلاينر المسحوب تعود بقوة في ربيع وصيف 2025.. إليكِ أبرز الرسمات الرائجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 08:48 صباحاً - في كل موسم، تعود بعض الصيحات لتفرض نفسها على منصات عروض الأزياء العالمية، لكن بأسلوب متجدّد يعكس روح العصر. وهذا ما حدث تماماً مع الأيلاينر المسحوب، الذي عاد بقوة في ربيع وصيف 2025؛ ليؤكّد حضوره كعنصر أساسي في إطلالات المكياج، إن كان بأسلوب كلاسيكي ناعم أو برسومات مبتكرة تُلامس الجرأة والعصرية. فرسمات العيون هذا الموسم لا تكتفي بإبراز النظرة، بل تحوّلها إلى نقطة ارتكاز فنية تُعبّر عن التفرّد والتمرد أحياناً، والنعومة الراقية في أحيان أخرى. من العروض العالمية لموسم ربيع وصيف 2025، نرصد لكِ أبرز رسمات الأيلاينر المسحوب التي من المتوقع أن تسيطر على إطلالاتكِ هذا الموسم، فاعتمديه بما يتناسب مع شكل عينيك.

رسمة الأيلاينر المسحوب المجنح

من عرض دار إنكلوفر Inclover - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض دار إنكلوفر Inclover لموسم ربيع وصيف 2025، برزت رسمة الأيلاينر المسحوب المجنّح، التي ترتكز على خط عريض ممتد على طول خط الرموش العلوية ومسحوب بأسلوب مجنح إلى خارج العين، ما يمنح العين تأثيراً جذاباً وجاذبية فائقة. اجعليه سميكاً ومكثفاً على خط الرموش وأقل كثافة عند الزاوية الخارجية للعين. هذه الرسمة توازن بين الحِدّة والنعومة، وهي مثالية للمرأة التي تحب التجديد من دون التخلّي عن الأناقة والرقي.

إليك أيضاً أحدث رسمات الأيلاينر الأبيض لشتاء 2025... إطلالة عصرية وجريئة

رسمة الأيلاينر المسحوب بأسلوب عين القطة

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ومن عرض تمارا رالف Tamara Ralph لربيع وصيف 2025، اخترنا لكِ صيحة الأيلاينر المسحوب بأسلوب عين القطة؛ حيث يمتد خط الأيلاينر بخفة من الزاوية الداخلية للجفن العلوي، وينتهي مسحوباً إلى الأعلى خارج العين بأسلوب عين القطة؛ ليمنحك نظرة ساحرة من دون مبالغة. تتميّز هذه الرسمة بخفتها وتوازنها المثالي مع سحبة العين، ما يجعلها خياراً مثالياً لإطلالة نهارية أنيقة أو سهرة مسائية أو مناسبة خاصة.

رسمة الأيلاينر الرفيع المسحوب بأسلوب دراماتيكي أنيق

من عرض ميس سوهيه Miss Sohee- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



وفي عرض ميس سوهيه Miss Sohee لربيع وصيف 2025، برزت رسمة الأيلاينر الرفيع المسحوب بأسلوب دراماتيكي أنيق، والتي تعكس فخامة الماضي بلمسة مستقبلية، من خلال مد خط أيلاينر رفيع وكثيف، مسحوب بوضوح على خط الجفن العلوي مروراً بالزاوية الخارجية للعين، ويأتي مسحوباً بنهايته إلى الأعلى؛ حيث يمتد بشكل دراماتيكي وجذاب، ما يمنح العين نظرة آسرة ومفعمة بالثقة. هذه الرسمة تعد واحدة من أبرز الرسمات التي تعود إلى الواجهة في موضة ربيع وصيف 2025 بأسلوب ملكي يلائم السهرات والمناسبات الراقية.

رسمة الأيلاينر المسحوب والمقوس عند زاوية العين الخارجية

من عرض وينسانتو Weinsanto- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



رسمة الأيلاينر المسحوب والمقوس عند زاوية العين الخارجية هي أيضاً من رسمات الأيلاينر التي تعود بقوة في ربيع وصيف 2025، وقد برزت بشدة في عرض وينسانتو Weinsanto، وجاءت مرتكزة على خط أيلاينر سميك على منبت الجفن العلوي؛ لينتهي مقوساً ورفيعاً عند الزاوية الخارجية للعين. تناسب هذه الإطلالة الساحرة أوقات النهار الليل على حد سواء وكذلك في المناسبات وحفلات الزفاف. ولجعل العين أكثر اتساعاً اعتمدي رسمة الأيلاينر المسحوب والمقوس مع الكحل الأبيض على الخط المائي للعين.

رسمة الأيلاينر المسحوب الكلاسيكية

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنتِ من محبات إطلالات المكياج الكلاسيكية، اخترنا لكِ رسمة رسمة الأيلاينر المسحوب الكلاسيكية، التي تعد من أكثر رسمات الأيلاينر جاذبية، وهي تناسب أغلب أشكال العيون، وتمنح العينين مظهراً مشدوداً آسراً. تبدأ هذه الرسمة التي اخترناها من عرض تمارا رالفTamara Ralph لربيع وصيف 2025، بخط رفيع على طول خط الرموش العلوية، ثم يمتد الخط باتجاه زاوية العين الخارجية نحو الأعلى؛ ليشكل جناحاً كلاسيكياً أنيقاً غير مبالغ فيه. يمكن تكثيف الخط حسب الرغبة، من رفيع ناعم إلى سميك قليلاً.

بدوره تلهمك نادين نسيب نجيم في يوم ميلادها رسمات أيلاينر متفردة بجرأتها

كيف تطبّقين صيحة الأيلاينر المسحوب بما يتناسب مع شكل عينيك؟

لكي تحصلي على النتيجة المثالية من رسمات الأيلاينر الرائجة لهذا الموسم، من المهم أن تراعي شكل عينيك وتفاصيل وجهك. إليكِ بعض النصائح السريعة: