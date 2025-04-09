الامارات | مهرجان «كان»: سعفة فخرية لـ «الأسطورة» روبرت دي نيرو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمنح مهرجان كان السينمائي الممثل الأميركي الكبير، روبرت دي نيرو، سعفة ذهبية فخرية خلال مراسم افتتاح دورته الـ78 التي تقام من 13 إلى 24 مايو المقبل.

وقال الممثل، البالغ 81 عاماً، في بيان صادر عن المهرجان: «لدي عاطفة قوية تجاه مهرجان (كان) السينمائي، خصوصاً أنه يجمعنا في هذا الأيام، بينما تفرّقنا ظروف كثيرة، إنه كالعودة إلى المنزل».

ويُكّرَم الممثل والمخرج والمنتج بعد 14 عاماً من ترؤسه لجنة التحكيم في دورة 2011، عن مجمل مسيرته الفنية التي طبعتها أدوار شهيرة، خصوصاً في أفلام من إخراج مارتن سكورسيزي، أبرزها «تاكسي درايفر» الذي نال السعفة الذهبية عام 1976.

واعتبر المهرجان، في بيانه، أن دي نيرو أحد «الوجوه المرادفة للفن السابع»، والممثلين الذين «يتركون بصمة على محبي السينما إلى الأبد»، واصفاً إياه بأنه «أسطورة السينما».

. 13 مايو المقبل تنطلق فعاليات الدورة الـ 78 للمهرجان.