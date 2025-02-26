الامارات | سلطان القاسمي يشهد ختام الدورة الـ34 من أيام الشارقة المسرحية ويكرم الفائزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم، حفل ختام الدورة الـ34 من أيام الشارقة المسرحية، والذي أقيم بقصر الثقافة.

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي (نصوص مسرحية للكبار) وفاز بها كل من الكاتب العماني أسامة بن زايد عن نصه المسرحي "ذات حُلم أمس" في المركز الأول، والكاتب العماني نعيم فتح مبروك عن نصه المسرحي "صهيل الخطايا" في المركز الثاني، والكاتب الكويتي موسى بهمن عن نصه المسرحي "أمنية المنية" في المركز الثالث.

كما كرم سموه الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ34، حيث نالت مسرحية "بابا" لفرقة مسرح الشارقة الوطني جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وفاز الفنان عبدالرحمن الملا بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن مسرحية "صرخات من الهاوية" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والتراث، بينما ذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي للكاتب عبد الله اسماعيل عبدالله للمسرحية ذاتها.

وحصل الفنان أحمد الجسمي على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية "بابا" لمسرح الشارقة الوطني، بينما نالت الفنانة عبير الجسمي جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسرحية "صرخات من الهاوية" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والتراث.

وفاز الفنان محمود القطان بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسرحية "علكة صالح" للمسرح الحديث، بينما نالت الفنانة بدرية آل علي جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسرحية "عرائس النار" لمسرح خورفكان للفنون.

وفاز الفنان كاظم جواد بجائزة أفضل ممثل واعد عن دوره في مسرحية "بابا" لمسرح الشارقة الوطني، بينما فازت الفنانة خولة عبد السلام بجائزة أفضل ممثلة واعدة عن دورها في مسرحية "علكة صالح" للمسرح الحديث.

وفي بقية جوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها 34، فاز بجائزة أفضل ديكور الفنان عبدالله الحمادي عن مسرحية "كعب ونصف حذاء" لجمعية ياس للفنون والثقافة والمسرح، وفاز بجائزة أفضل إضاءة الفنان خالد بشير عن مسرحية "صرخات من الهاوية" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والتراث، بينما فاز بجائزة أفضل تأليف موسيقى ومؤثرات صوتية الفنان إبراهيم الأميري عن مسرحية "بابا" لمسرح الشارقة الوطني.

ونالت الفنانة نصرة المعمري جائزة أفضل مكياج عن مسرحية "عرائس النار" لمسرح خورفكان للفنون، وفازت بجائزة أفضل أزياء وإكسسوارات الفنانة مريم سامح عن مسرحية "جُر محراثك" لمسرح دبا الحصن.

ونالت الفنانة أماني بلعلج جائزة الفنان العربي المتميز عن مسرحية "بابا" لمسرح الشارقة الوطني، بينما نالت مسرحية "علكة صالح" للمسرح الحديث جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

حضر حفل الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين والفنانين والمثقفين والمتخصصين والإعلاميين ومحبي المسرح.