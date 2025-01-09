الامارات | القاهرة تكشف حقيقة بيع المتحف المصري الكبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت الحكومة المصرية اليوم الخميس ما يتردد عن بيع المتحف المصري الكبير ، مؤكدة حرصها على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره على صفحته بموقع فيس بوك اليوم ، أنه لن يتم بيع المتحف المصري الكبير، وسيظل مملوكاً للدولة المصرية.

وأوضح المركز أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المعادية، بشأن اعتزام الحكومة "بيع المتحف المصري الكبير على خلفية إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات"، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة.

وأكد أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين، ومشيراً إلى حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر.

وأوضح المركز الإعلامي، أن هناك متابعة لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم التوافق على موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وبدء تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي لهذا الصرح الفريد.