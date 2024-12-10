الامارات | مجلة «الحيرة» تطلّ بقراءات في شعر الروّاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن دائرة الثقافة في الشارقة صدر العدد الـ64 من مجلة «الحيرة من الشارقة»، المعنيّة بالشعر والأدب الشعبي.

واشتمل العدد على دراسات وقراءات في شعر الروّاد، إضافة إلى مشاركة متنوّعة لشعراء وشاعرات من الإمارات والخليج والوطن العربي، وعرض لتجارب عدد من المبدعين في القصيدة النبطية والشعبية.

وتناول باب «على المائدة» موضوع «الذائقة الشعرية: من يشكّلها: الشاعر أم المتلقي؟». واحتفى العدد في باب «مداد الرواد» بسيرة وتجربة الشاعر الإماراتي راشد بن ثاني «رشيد» وأغراضه الشعرية.

وتضمن بابا «أنهار الدهشة» و«بستان الحيرة» قصائد عن الوطن والذات والحياة، ووثّق باب «من زهاب السنين» لموارد المياه ومواقعها في منطقة نجد من خلال الشعر النبطي.

وفي باب «شبابيك الذات» حضرت تجربة الشاعرة نايلة الأحبابي، وقدّم باب «كنوز مضيئة» إضاءة على شعر الحكمة والفلسفة في قصائد الإماراتي الماجدي بن ظاهر.

وسيطالع القارئ في باب «تواصيف» موضوع الطبيعة في الشعر الشعبي السوداني.