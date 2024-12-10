الامارات | تشارلز الثالث يبوح بمخاوفه أثناء التتويج: التاج ثقيل وطويل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر الملك تشارلز الثالث، في فيلم وثائقي يُعرض قريباً، عن مخاوف انتابته أثناء تتويجه في مايو 2023 من أن «يهتز» تاج القديس إدوارد، الذي يزن أكثر من كيلوغرامين، بمجرد وضعه على رأسه.

والتاج مصنوع من الذهب الخالص ومرصّع بأحجار شبه كريمة، وهو قطعة مركزية من جواهر التاج الملكي البريطاني، صُنع في القرن الـ17، ويُستخدم فقط في مراسم التتويج، ووُضع التاج لآخر مرة قبل ذلك سنة 1953 من جانب والدة تشارلز الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر 2022.

وفي فيلم وثائقي سيُبث خلال إجازة الميلاد في كندا، يصف تشارلز الثالث، البالغ 76 عاماً، هذا التاج بأنه ثقيل وطويل، موضحاً أنه تدرّب على طريقة وضعه قبل التتويج. ويضيف الملك «انتابني شعور طفيف بالقلق من إمكان اهتزازه»، إذ يتعين عند وضعه «النظر إلى الأمام مباشرة»، بحسب ما ورد في الفيلم الوثائقي «كورونيشن غيرلز»، الذي يتمحور حول نساء كنديات تمت دعوتهن لحضور تتويج إليزابيث الثانية. ويوضح الملك أنه يتذكر هذا الحدث «جيداً»، رغم أن عمره كان أربع سنوات فقط في ذلك الوقت. ويتابع «لقد شرحت لي جدتي الأمور». ويستذكر تشارلز والدته خلال تدرّبها قبل المراسم على وضع التاج: «كانت والدتي تأتي في وقت استحمامي وهي تضع التاج». وسيُبث الوثائقي في 26 الجاري على قناة «WNED PBS» في كندا، ثم في العام المقبل في بلدان أخرى.