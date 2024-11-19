الامارات | «منتـدى المــرأة العالمي - دبي 2024».. الأكبر من نوعه عالمياً بأجندة عمل متكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن «منتـدى المــرأة العالمي - دبي 2024».. الأكبر من نوعه عالمياً بأجندة عمل متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن التوجيهات السديدة والرعاية المستمرة من جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهما الفضل الأول في وصول الإمارات إلى مصاف دول العالم الرائدة في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، والوصول إلى مراكز متقدمة في هذا الخصوص ضمن التقارير والمؤشرات الدولية.

وتقدّمت سموّها ببالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لما تقدمه من دعم متواصل للمرأة وحرصها على ترسيخ دورها في المسيرة التنموية الوطنية وبناء المستقبل، حيث أثمر هذا الدعم في تقدُّم دولة الإمارات إلى المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدةً سموّها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية لتمكين المرأة في مختلف المجالات ضمن شراكات عالمية هادفة وفعالة، تسهم في رصد وتفعيل مزيد من الفرص التي تتيح للمرأة الحصول على المساحة الكافية للمشاركة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن برنامج فعاليات «منتدى المرأة العالمي – دبي 2024»، الذي ستنطلق أعماله برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم 26 نوفمبر الجاري، حيث تنظم دبي هذا الحدث العالمي للمرة الثالثة على التوالي.

دور محوري ومؤثر

وقالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «يواصل منتدى المرأة العالمي رسالته التي انطلق من أجلها قبل ثماني سنوات، لتحفيز الجهود الدولية في مجال تمكين المرأة وتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، تأكيداً على المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا المجال، بما حققته من إنجازات لافتة في هذا الملف الحيوي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، ومازالت تعمل على الارتقاء بها، وصولاً إلى ما تطمح إليه من أوج مستويات التميز في تأكيد الدور المحوري والمؤثر للمرأة في المجتمع».

وأكدت سموّها حرص مؤسسة دبي للمرأة على تعزيز وتكثيف التعاون مع المنظمات العالمية التي توفر خبرات متخصصة في النهوض بالمرأة وزيادة مشاركتها في كل المجالات من أجل بناء مستقبل مستدام، مشيرةً إلى أن المنتدى يشكّل منصة عالمية لحوار إيجابي وبناء حول أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الدور المؤثر للمرأة، من خلال العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، التي ستعقد على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين وقادة ملهمين وخبراء وممثلي منظمات دولية رائدة في سياسات النوع الاجتماعي.

وقد تم الإعلان عن برنامج المنتدى - الذي تستضيفه وتنظمه «مؤسسة دبي للمرأة» على مدار يومَي 26 و27 نوفمبر الجاري بمدينة جميرا، والكشف عن قائمة المتحدثين والشركاء العالميين والمحليين - خلال مؤتمر صحافي نظمته المؤسسة في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتحدثت فيه رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المرّي، والمدير التنفيذي للمؤسسة، نعيمة أهلي، بحضور ممثلي الشركاء الرئيسين لهذا الحدث العالمي من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، خولة المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاتصال الحكومي، هيئة كهرباء ومياه دبي «الشريك الاستراتيجي»، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) «الشريك الثقافي»، وموزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية «شريك التنقل»، وأميرة الفلاسي نائب رئيس أول التدريب والكفاءات في مجموعة الإمارات «الناقل الرسمي».

الأكبر من نوعه

وقالت منى غانم المرّي إن منتدى المرأة العالمي - دبي يُعد الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتنوّع وشمولية القضايا التي يناقشها ضمن أجندة عمل متكاملة، من حيث عدد المشاركين من 65 دولة، والجلسات التي تعقد خلاله على مدى يومين وتصل إلى أكثر من 130 جلسة نقاشية يتحدث فيها أكثر من 250 من المسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير وممثلي المنظمات الدولية، إضافة إلى نخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات.

وأضافت أن المنتدى سيناقش العديد من الموضوعات التي تم تحديدها في ضوء تبادل الرؤى والأفكار مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من المنظمات الدولية والجهات المعنية بهذا الملف في المنطقة والعالم، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يأتي المنتدى شاملاً لكل الموضوعات المتعلقة بمستقبل المرأة وكيفية منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها، ليس فقط للمشاركة في ركب التنمية العالمي بل تبوؤ مواقع القيادة في ريادة جهود التنمية العالمية المستدامة، بما تتمتع به من مواهب وقدرات تؤهلها للعب تلك الأدوار بكفاءة.

شخصيات قيادية

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة إن المنتدى سيشهد في دورته الثالثة مشاركة مجموعة من الشخصيات القيادية العالمية، من بينهم مسؤولو حكومات ومنظمات دولية ووزراء وصُنّاع تأثير من الجنسين، حيث ستستعرض سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، دور الثقافة في تشكيل المجتمعات الإبداعية، وستشارك سموّها الحضور رؤيتها لدبلوماسية الثقافة في هذا الشأن، كما تشارك الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، في جلسة نقاشية عن التحدي والإلهام في قصص الفروسية.

وفي مقدمة المتحدثين الرئيسين: أمينة أردوغان، حرم رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وسعيدة ميرضيائيفا، مساعدة رئيس جمهورية أوزبكستان، وآصفة بوتو زرداي، السيدة الأولى في باكستان وعضو الجمعية الوطنية، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان ديون، ومديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صفاء الكوقلي، كما يشارك في جدول أعمال المنتدى أكثر من 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة والعالم، إلى جانب إليزا ريد، السيدة الأولى السابقة في آيسلندا، والممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلنطي لشؤون النساء والسلام والأمن، إيرين فيلين، ومحامية الممثل الأميركي جوني ديب، كاميل فاسكيز، ونجمة السينما العالمية أشواريا راي.

3 محاور

وأوضحت منى المرّي أن نقاشات المنتدى ستتركز على ثلاثة محاور رئيسة، أولها سيأتي تحت عنوان «اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل»، حيث سيتم من خلال هذا المحور استعراض الدور المأمول للمرأة في مضمار التنمية الاقتصادية، وإسهامها في بناء مجتمعات متطورة من خلال التركيز على أفضل الممارسات والتشريعات الداعمة للمرأة في هذا المجال.

وتركّز الموضوعات التي سيتطرق إليها المنتدى ضمن المحور الثاني بعنوان «جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة» على سبل الارتقاء بالتعاون في مجال دعم وتمكين المرأة، سواء على الصعيد الداخلي للدول أو على صعيد التعاون الدولي من خلال مشاركة الرؤى وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومد الجسور اللازمة لتحفيز التعاون الدولي لوضع أطر واضحة يمكن من خلالها زيادة مشاركة المرأة في مسيرة التنمية العالمية الشاملة والمستدامة. وفي هذا الإطار سيتم استعراض قصص نجاح ملهمة في مجال مراعاة حقوق المرأة وتمكينها.

وسيأتي المحور الثالث لنقاشات هذا الحدث العالمي تحت عنوان «تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة»، ويعكس مدى الاهتمام الذي يوليه المنتدى للتكنولوجيا كعنصر أصيل ومحوري في رحلة العبور إلى المستقبل، حيث سيتركز الحوار حول الإمكانات الضخمة التي أثمرتها الثورة الصناعية الرابعة وما استحدثته من تقنيات تسهم بوتيرة متسارعة في تغيير وجه العالم، ويتناول المنتدى بمشاركة قيادات وخبراء تقنيين من المنطقة والعالم الكيفية التي تؤثر بها التكنولوجيا في عالم اليوم، سعياً لاستعراض الحلول والبدائل التي يمكن من خلالها زيادة مساحة مشاركة المرأة في مجالات العمل المختلفة، وبما ينعكس بالإيجاب على واقعها المهني والمجتمعي.

شراكات عالمية

وأعلنت منى المرّي عن قائمة الشركاء العالميين لمنتدى المرأة العالمي 2024، والتي تضم كلاً من مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنتدى الاقتصادي العالمي، المجلس الأطلسي، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى مبادرة تمويل رائدات الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات والمؤسسات الدولية ستشارك بمسؤولين رفيعي المستوى في الجلسات والنقاشات المختلفة، كما تعقد ورش عمل خاصة بها تعنى بالمرأة على هامش المنتدى.

الشركاء المحليون

وقالت نعيمة أهلي: إن قائمة الشركاء والرعاة المحليين لهذا الحدث تضم هيئة كهرباء ومياه دبي، كشريك استراتيجي للمنتدى، وكلاً من هيئة الطرق والمواصلات في دبي (شريك التنقل)، هيئة الثقافة والفنون في دبي (الشريك الثقافي)، طيران الإمارات (الناقل الرسمي للحدث)، أدنوك (شريك طاقة للحياة)، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (شريك منصة الاقتصاد)، إي آند (الشريك التكنولوجي)، مبادرة كارتييه للنساء (الشريك الداعم)، ومجموعة ميديكلينك الشرق الأوسط (الشريك الصحي الرسمي)، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين وهم: مؤسسة دبي للإعلام، شبكة أبوظبي للإعلام، شبكة الإذاعة العربية (ARN)، قناة سكاي نيوز عربية، قناة ومنصة المشهد، CNN الاقتصادية، قناة CNBC عربية، قناة الشرق، صحف الخليج والنهار وذا ناشيونال، إضافة إلى مجلة فوربس الشرق الأوسط، والعين الإخبارية، وهيلز للإعلانات.

وأكدت أن هناك اهتماماً كبيراً بحضور المؤتمر والمشاركة فيه، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم إلى الآن أكثر من 3000 شخص، إضافة لنحو 500 طالب وطالبة من جامعات الدولة، حيث تتاح لهم فرصة الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال دعم وتمكين المرأة والالتقاء بالشخصيات التي تشارك فيه.

جلسات وموضوعات

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أنه من خلال أكثر من 130 جلسة تعقد على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من المسؤولين والقادة الملهمين والخبراء، سيتناول المنتدى العديد من الموضوعات المتعلقة بالأثر الإيجابي لمشاركة المرأة في مختلف المجالات والبحث عن أفضل الحلول والمقترحات للتغلب على التحديات التي لاتزال تواجهها حول العالم لا سيما في الدول النامية، وتشتمل هذه الجلسات على 30 جلسة حوارية رئيسة ستعقد في قاعة أرينا بمدينة جميرا، و52 جلسة جانبية تعقد في سبع منصات مقامة بقاعة الجوهرة، و15 جلسة شبابية ضمن ملتقى الشباب الذي يقام ضمن منتدى المرأة العالمي – دبي للمرة الأولى بالتنسيق مع مؤسسة دبي للإعلام، وسبع جلسات لرائدات أعمال بارزات انطلقن في مسيرة نجاحهن العالمية من دبي، إضافة إلى العديد من الفعاليات وورش العمل الجانبية.

وضمن المحاور الثلاثة للمنتدى، تعقد جلسة رئيسة عن المرأة في البرلمان، يفتتحها صقر غباش، وتشارك فيها شخصيات برلمانية من دول عدة، وستعقد جلسة نقاشية بعنوان «نظرة الشباب إلى المستقبل»، يشارك فيها وزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان النيادي، وجلسة نقاشية أخرى بعنوان «التكنولوجيا المالية للجميع.. استثمار الابتكار لدعم المجتمعات». وسيشارك المؤثر والكاتب الصحافي ديباك شوبرا في جلسة رئيسة بعنوان «ديباك شوبرا.. من التأمل إلى التمكين»، كما ستعقد جلسة عن دور الابتكار في بناء غدٍ أفضل للجميع، وجلسة أخرى عن الإنجازات التي تحققت في إطار أهداف التنمية المستدامة بعنوان «6 سنوات تفصلنا عن 2030.. ما الذي تحقق». كما ستعقد ضمن هذه الجلسات الحوارية، جلسة بعنوان «السلام والازدهار لتشكيل مستقبل العالم»، وجلسة حوارية مع عمدة مدينة فريتاون عاصمة سيراليون إيفون آكي ساوير.

وتشارك المنظمات الدولية في عدد من الجلسات خلال المنتدى، منها جلسة «رائدات الأعمال في قطاع المناخ»، وجلسة لمناقشة تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» الصادر عن البنك الدولي، وجلسة عن المساواة بين الجنسين في عصر الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وجلسة عن الفجوة بين الجنسين في التمويل بالتعاون مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال، وجلسة بعنوان «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة.. الاتجاهات المستقبلية» بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، كما ستعقد ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي أيضاً عن التشريعات القانونية والمساواة بين الجنسين في الأجور.

وسيتم كذلك تنظيم عدد من الجلسات بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وجلسات عدة بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام تناقش دور الشباب في مختلف المجالات، وجلسات أخرى لرائدات الأعمال ضمن منصة «الريادة». كما يشارك «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بمبادرة «بكل فخر من دبي».

منال بنت محمد:

. رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وضعت الإمارات في مصاف الدول الرائدة في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين.

. الإمارات ملتزمة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تمكين المرأة ضمن شراكات عالمية فعّالة ذات مردود ملموس في المجتمعات.

منى المرّي:

. بتوجيهات منال بنت محمد.. أجندة شاملة للمنتدى لمناقشة سبل منح المرأة الفرصة كاملة للمشاركة في ريادة رَكْب التقدم العالمي.

نعيمة أهلي:

. مناقشة موضوعات حيوية ضمن ثلاثة محاور رئيسة تتعلق باقتصاد ومجتمعات المستقبل والتكنولوجيا والمسؤوليات المشتركة.

. 130 جلسة نقاشية.

. 250 من المسؤولين والقادة.

. 3000 شخص سجلوا لحضور المؤتمر.