الامارات | «دبي للتسوق 30»: انتظرونا في الدورة الأكثر روعة وتميّزاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتسوق 30»: انتظرونا في الدورة الأكثر روعة وتميّزاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن ملامح «مهرجان دبي للتسوق» بدورته الـ30 التي ستكون الأكثر روعة وتميّزاً على الإطلاق، وذلك من السادس من ديسمبر المقبل إلى 12 من يناير 2025، ويقدم تقويم الفعاليات 38 يوماً ستكون حافلة بالترفيه المستمر وعروض التجزئة الجذابة، والسحوبات الكبرى والجوائز الضخمة، وعروض الألعاب النارية المذهلة والتجارب الحصرية للجميع كل يوم وفي كل ركن من أركان المدينة.

الأطول في العالم

بدأ «مهرجان دبي للتسوق» قبل 30 عاماً كفعالية رئيسة للتخفيضات في خمسة مراكز تسوق فقط، وتطور اليوم من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم، ليصبح أكبر احتفالية سنوية تسلّط الضوء على كل ما يجعل دبي مدينة استثنائية، وسيبهر المهرجان المرتقب بشدة هذا العام الحضور بشكل لم يسبق له مثيل، حيث يجمع بين التجارب الجديدة التي لا ينبغي تفويتها والعروض المفضلة لدى زوّار المهرجان التي تعود في دورته الـ30، بدءاً من «مهرجان 123» الذي يُقام في افتتاح «مهرجان دبي للتسوق»، إلى الأسواق المميّزة، ووجهات تناول الطعام المؤقتة، بما في ذلك سوق «إي& إم أو تي بي»، وفعالية «كانتين X»، إضافة إلى أكبر عروض التسوق على الإطلاق من أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية، والسحوبات الكبرى، ومجموعة من الفنانين الأكثر تنوعاً في تاريخ المهرجان الذي يمتد لـ30 عاماً.

تقدم دورة هذا العام مجموعة من التجارب الجديدة، مثل: «ليالي DSF» في دبي فستيفال سيتي مول، و«أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، و«ذا أنكومونx مهرجان دبي للتسوق»، و«حتاDSFx»، وغيرها الكثير. وسيستمتع الزوّار بتجارب مبهجة واحتفالات باهرة في ليلة رأس السنة الجديدة، ومغامرات ممتعة في المنتزهات الترفيهية، والأماكن الخارجية، والشواطئ الخلابة.

تجارب استثنائية

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «بينما نحتفل بكل فخر بالدورة الـ30 من (مهرجان دبي للتسوق)، يسعدنا أن نقدم مجموعة لا مثيل لها من الفعاليات التي تعزز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتجارب الاستثنائية، حيث يشكل هذا الاحتفال التاريخي دليلاً قوياً على الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، التي نجحت في تحويل مدينتنا إلى مركز عالمي للابتكار والتجارب الممتعة. ويقدم المهرجان 38 يوماً من الترفيه المتواصل، بما في ذلك العروض الفنية التي يشارك فيها ألمع النجوم، وعروض طائرات الدرون المذهلة، وعروض الإضاءة الرائعة، وعروض الألعاب النارية الممتعة التي تجعل من دورة العام الحالي وقتاً مثالياً لزيارة دبي، وفيما يجتمع سكان المدينة وزوّارها للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية، يسعدنا أن نشارك كل ما يقدمه (مهرجان دبي للتسوق) ومدينة دبي للعالم، بما في ذلك اللحظات المملوءة بالسعادة والذكريات التي لا تُنسى، ما يحافظ على مكانة المدينة وتميّزها في قطاعات السياحة والترفيه والتجزئة».

طائرات الدرون

يقدم «مهرجان دبي للتسوق» مجموعة مذهلة من تجارب الترفيه، بما في ذلك عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول وشركة «إيه أو درونز»، حيث ستقام العروض مرتين يومياً في جزيرة «بلوواترز»، و«ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس»، التي تجمع بين التكنولوجيا وسرد القصص، إذ تقدم 1000 طائرة درون عرضين رائعين كل ليلة في تمام الساعة الثامنة مساء والـ10 ليلاً. وسيحتفي العرض الأول بمرور 30 عاماً على انطلاق «مهرجان دبي للتسوق»، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة طائرات الدرون التي تجتمع معاً لتكوين تشكيلات وصور مذهلة، وذلك من السادس إلى 26 من ديسمبر، بينما يسلّط العرض الثاني الضوء على نجاح دبي في الجمع بين التقاليد والحداثة، بصحبة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، وذلك من 27 من ديسمبر 2024 إلى 12 من يناير 2025.

أضواء دبي

تتضمن الدورة الجديدة من فعالية أضواء دبي هذا العام مجموعة من الأعمال والتجهيزات الفنية التفاعلية التي تزين أشهر الوجهات على مستوى المدينة، بما في ذلك بلوواترز، ونخلة جميرا نخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، التي أبدعها مجموعة من أشهر الفنانين والمبدعين والمهندسين المعماريين العالميين.

ويعود «مهرجان 123» الشهير والمقدم من طلبات بصورة أكبر وأفضل من أي وقت مضى خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«مهرجان دبي للتسوق» في موقعين جديدين تماماً، هما: «كوكاكولا أرينا» و«سيتي ووك». وتقام سلسلة الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا، حيث تجمع كوكبة من ألمع نجوم الفن من العالمين العربي والغربي وجنوب شرق آسيا، وتستضيف الليلة الافتتاحية من «مهرجان 123» النجمين جورج وسوف وكاظم الساهر في السادس من ديسمبر، في تجربة موسيقية لا تُنسى، فيما تقدم الليلة الأخيرة من المهرجان أفضل العروض الموسيقية والثقافية لمنطقة جنوب شرق آسيا مع كوك ستوديو لايف في الثامن من ديسمبر، ويشارك فيها كوكبة من النجوم، تشمل: حسن رحيم، وكافيش، وكايفي خليل، وعبدالحنّان، وعمير بوت، ومجموعة غاروي، وكويك ستايل، وشاي جل، وزين زهيب، وغيرهم الكثير.

وفي الوقت ذاته، ستنبض منطقة سيتي ووك بالحياة مع الأنشطة الترفيهية المجانية التي تُقام للمرة الأولى في إطار فعاليات «مهرجان 123»، ما يضيف المزيد من الروعة إلى دورة العام الحالي من «مهرجان دبي للتسوق»، بدءاً من العروض المتجولة، والأنشطة الممتعة، إلى عروض المأكولات التي لا تقبل المنافسة، ما يجعل سيتي ووك الوجهة المثالية التي تتيح للعائلات والأصدقاء التجمع والاحتفال والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الرائعة لـ«مهرجان دبي للتسوق».

حفلات مجانية

تتألق منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول مع فعالية «ليالي DSF» التي تقدم حفلات موسيقية مجانية، ليلة السبت من كل أسبوع، يشارك فيها كبار النجوم، مثل: شمّا حمدان، وديانا حداد، ويارا، وهمس فكري، وإبراهيم السلطان، وبالتزامن مع الحفلات الموسيقية، تُقام نسختان جديدتان كلياً من عرض «تخيل» الشهير على أنغام أغنيتي «دبي كوكب آخر» و«يا سلام يا دبي»، إضافة إلى عدد من التجارب المؤقتة التي تقدمها العلامات التجارية الرائدة، وسحوبات لا تُفوّت تُقام خمس مرات أسبوعياً.

ويقدم «إكس فاكتور» - البرنامج الفني الأشهر عربياً الذي يذاع على تلفزيون دبي بالشراكة مع «مهرجان دبي للتسوق» - مجموعة من أجمل الأصوات، ويمكن للجميع مشاهدة العروض المباشرة على المسرح في دبي فستيفال سيتي مول يوم الأحد من كل أسبوع.

كما تنطلق هذا العام الدورة الافتتاحية من فعالية «ذا أنكومون x» التي تقدم تجربة استثنائية تحول صحراء منطقة المرموم إلى ما يشبه أرض العجائب بعد غروب الشمس، مع عروض الإضاءة المذهلة والأنشطة الممتعة، مثل: مراقبة النجوم بصحبة مرشدين، ومشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض العزف على العود، كما ستتاح للعائلات فرصة استكشاف متاهة المشي، والاستمتاع بمنطقة الألعاب، والاسترخاء.

وتعود فعالية «حتاDSF x» الشهيرة والمقدمة من مجموعة عبدالواحد الرستماني (نيسان) التي تُقام في مركز حتا وادي هب من السادس من ديسمبر 2024 إلى الخامس من يناير 2025، وهي مثالية للعائلات والأصدقاء الباحثين عن الهدوء، وتشمل: عروض إضاءة، ومناطق جلوس مريحة، بجانب ترفيه حي، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بالقهوة المصنوعة يدوياً والأجواء الهادئة والإطلالات الخلابة، إضافة إلى ذلك ستضيء الألعاب النارية المذهلة السماء في عطلات نهاية الأسبوع، وتعزز الموسيقى الحية في الهواء الطلق الأجواء المريحة للتجربة، ما يوفر مزيجاً مثالياً من الطبيعة والبهجة في وجهة شتوية لابد من زيارتها.

واحتفالاً بالدورة الـ30 من «مهرجان دبي للتسوق»، تنطلق للمرة الأولى فعالية «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» التي تقدم مجموعة رائعة من تجارب السيارات المتنوعة في جميع أنحاء دبي من الأول إلى 12 من يناير 2025. ومن المركبات المتطورة إلى السيارات الكلاسيكية الحصرية، يمكن للحضور استكشاف أرقى الحِرف اليدوية التي تقدمها الصناعة. ويُعدّ الحدث مزيجاً ديناميكياً من عروض المركبات، والمسابقات التفاعلية، وتجارب «الدرفت» التي ستمتع عشاق السيارات، وستُقام تجارب لا تُفوّت في دبي هيلز مول، ودي إكس بايك، ودبي فستيفال سيتي، ودبي أوتودروم، وسيتي سنتر مردف، وغيرها الكثير، وسيتمكن الزوّار أيضاً من الاستمتاع بالمَسيرات الرائعة في مختلف أنحاء المدينة.

الأسواق والتجارب المجتمعية

تعود فعالية «كانتين X» الشهيرة خلال دورة العام الحالي من «مهرجان دبي للتسوق» من 12 إلى 31 من ديسمبر، لتحتفي بالمأكولات المتنوعة والنسيج الثقافي الغني في دبي. وتحت عنوان «رحلة المغامرات» هذا العام، سيتم تصميم منطقة تناول الطعام المؤقتة حول أربع مناطق فريدة من نوعها، يوفر كل منها تجارب تفاعلية، وعروض طهي لذيذة.

وستقدم منطقة سيزل فلايفرز تجارب طعام عصرية ومبتكرة من المطاعم المحلية، في حين ستلبي منطقة بليس تريتس متطلبات عشاق الحلويات، وستسلّط منطقة ماتشا مينيا الضوء على النكهات المختلفة للماتشا، فيما تقدم منطقة كيدي كينجدوم الترفيه والمرح والبهجة للأطفال الصغار.

عروض التسوق والتجزئة

يشكّل موسم تخفيضات «مهرجان دبي للتسوق» فرصة رائعة لاستكشاف أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية رائدة، واحتفالاً بالذكرى السنوية لـ«مهرجان دبي للتسوق»، ستقام 30 فعالية رائعة للبيع بالتجزئة طوال فترة المهرجان في مختلف أنحاء المدينة. وتقدم دبي التي تُعدّ وجهة عالمية لتجارة التجزئة، لسكانها وزوّارها مجموعة متنوعة من العروض الترويجية الحصرية، والتخفيضات الرائعة.

احتفالات رأس السنة

تُعدّ دبي واحدة من أفضل الوجهات للاحتفال بموسم الأعياد وليلة رأس السنة على مستوى العالم، وتستعد دبي للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة من خلال مجموعة ضخمة من الفعاليات، بدءاً من عروض الألعاب النارية التي تحطم الأرقام القياسية، والحفلات الشاطئية الرائعة، إلى الحفلات الموسيقية المبهجة مع أشهر النجوم، ما يشكّل أفضل بداية لعام 2025.

سحوبات كبرى

تقدم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى فرصاً لا تُفوّت للجميع، للفوز بمكافآت يومية وجوائز ضخمة كل يوم ولمدة 38 يوماً، في كل ركن من أركان المدينة، وتمنح سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى مفاتيح سيارة نيسان إكس - تريل، أو نيسان إكستيرا، أو نيسان سفاري، أو نيسان كيكس، أو نيسان ألتيما لفائز واحد يومياً طوال المهرجان. إضافة إلى ذلك سيحصل الفائز سعيد الحظ على 100 ألف درهم نقداً. وسيدخل حاملو التذاكر كافة إلى سحب ثانٍ، حيث سيحصل فائز واحد أسبوعياً على الجائزة الكبرى، وهي سيارة نيسان باترول الجديدة كلياً.

. 1000 طائرة درون تقدم عرضين كل ليلة.

. 38 يوماً من الترفيه المتواصل.

. 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية للتسوق.

أحمد الخاجة:

. بينما نحتفل بكل فخر بالدورة الـ30، يسعدنا أن نقدم مجموعة لا مثيل لها من الفعاليات التي تعزز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتجارب الاستثنائية.