الامارات | فتيات يصنعن حقائبهنّ بلمساتهنّ الخاصّة ويكتسبن مهارات جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخرطت يافعات من عمر 12 عامًا وما فوق في تجربة "حياكة حقيبة خاصة"، ضمن ورشة عمل في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، حيث تعلمن عبر فنون الحياكة البسيطة صناعة حقائبهن الملونة بأيديهن. ومن خلال التفاعل والتوجيهات العملية، تعرفت الفتيات على أساسيات الحياكة واكتسبن مهارات جديدة تساهم في تعزيز حركتهن الدقيقة، ما يطلق العنان لإبداعهن ويدفعهن نحو ابتكار أفكار استثنائيّة.

وتأتي هذه التجربة لتزيد من ثقة اليافعات بأنفسهن وتجعلهن يشعرن بالفخر وهن يحملن حقائبهن الخاصة التي صنعنها بأيديهن، فيما يعكس هذا النشاط روح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 في تشجيع المهارات اليدوية والفنية بين الأجيال الناشئة، بما يعزز لديهم روح الاستكشاف ويضفي لمسة شخصية على تجاربهم التعليمية.

وعن أهداف الفعالية، قالت مشرفة الورشة: "نسعى من خلال هذا النشاط إلى تقديم تجربة تعليمية ممتعة تجمع بين المهارة والابتكار، حيث نمنح الفتيات فرصة اكتساب مهارات يدوية جديدة تُنمّي تركيزهن وتعزز من دقتهن الحركية. كما أن الورشة تساهم في زرع حب الإبداع والتعبير الذاتي لديهن، إذ يعدن إلى منازلهن بشيء صنعنه بأيديهن، وهو ما يزيد من الشعور بالإنجاز ويترك أثراً إيجابياً على الثقة بالنفس".

وتتواصل فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 في مركز إكسبو الشارقة بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "هكذا نبدأ"، وتستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر الجاري، حيث يحتضن المعرض سلسلة متنوعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي تلبي تطلعات كافة الأعمار.