الامارات | شابة غيورة تقتل صديقها لمجرد تحيته لزميلة قديمة في المدرسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد شاب (23 عاماً) حياته بشكل مأساوي على يد صديقته الغيورة التي هاجمته بسكين لمجرد تحيته لامرأة أخرى في الشارع.

ولم يكن الشاب ماريانو جرينسبون، من غونزاليس كاتان، وهي مدينة تقع في مقاطعة بوينس آيرس بالأرجنتين، يتوقع ردة فعل صديقته تلك، حينما ألقى التحية على زميلة مدرسة سابقة في الشارع.

ووقعت الحادثة المروعة في الساعات الأولى من يوم 21 أكتوبر الماضي، حيث كان جرينسبون وصديقته ناتاشا بالافيسينو يسيران جنباً إلى جنب عندما صادفا شابة رحبت بماريانو وسألته عن حاله. وكانت تحية المرأة البسيطة كافية لإثارة جنون صديقة الرجل، حيث أخرجت سكيناً مخفية وهاجمتها.

واتضح أن المرأة التي استقبلت ماريانو جرينسبون في ذلك الصباح المشؤوم كانت زميلة قديمة له في المدرسة، لكن هذا لم يكن مهماً بالنسبة لصديقته التي شعرت بالغيرة الشديدة وأخرجت سكيناً كانت بحوزتها وقامت بطعنها بمنطقة الإبط فسقطت الضحية على الأرض، وتمكنت من منع محاولة طعن أخرى بيدها حتى تمكن رجل من إنقاذها.

ولسوء الحظ، لم يكن الصديق الشاب ماريانو جرينسبون محظوظاً كفاية، فبعد فشل صديقته في قتل زميلة المدرسة القديمة، صبت ناتاشا غضبها على صديقها، وطعنته في صدره.

وتشاجر الصديقان لدقائق بعد ذلك، كما أظهرت كاميرات المراقبة في المنطقة، وخلال ذلك الوقت انهار الشاب على الأرض مرات عدة. وفي لحظة ما، فشل في النهوض وهاجمته صديقته البالغة من العمر 32 عاماً بيديها العاريتين، وحينها اتصل شهود العيان بخدمات الطوارئ، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء لإنقاذ حياة الرجل.

ولاحقاً كشف تلفزيون الأرجنتين الحكومي عن تاريخ ناتاشا بالافيسينو العنيف، إذ تبين أنه في عام 2021، أدينت بالسجن لعام واحد لطعن صديقها السابق في الصدر، وحتى ماريانو نفسه أبلغ عنها للشرطة بتهمة التهديد والتسبب له في إصابات جسدية. وفي يوليو من العام الماضي، صدر أمر تقييدي، ما أجبر ناتاشا على تجنب أي اتصال بالضحية. ومع ذلك، بمجرد انتهاء صلاحية التدبير، قررا إعطاء علاقتهما فرصة أخرى.