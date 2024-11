مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التوت

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعرف التوت الأزرق بمذاقه اللذيذ ولونه الجذاب، ولكن ما يجعله فريدا هو العناصر الغذائية المفيدة التي يحتوي عليها.

وكشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Journal of the International Society of Sports" Nutrition"، فوائد التوت الأزرق الصحية، وفقا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية

صحة القلب والأوعية الدموية

التوت الأزرق يمكن أن يحسن ضغط الدم ووظيفة الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وذلك بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

تحسين صحة الدماغ

بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمتلك قدرة على حماية الخلايا العصبية من التلف.

تنظيم سكر الدم

استهلاكه يُسهم أيضا في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيداً للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين للإصابة به.

صحة الجلد

يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وتقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

تعزيز الجهاز المناعي

بفضل غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة، لذا يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

اقرأ أيضا:

لا يقدر بثمن.. طعام في عشائك يحمي من الجلطات ويخفض الكوليسترول

3 أعضاء في جسمك يمكن العيش بدونها.. لن تتوقعها

عدو خفي في بيتك.. 3 مشروبات ترفع السكر والضغط معا

احذر تناول هذه الأطعمة ليلا.. تسبب ضيق الشرايين

4 علامات منبهة لفقر الدم الحاد.. اذهب إلى الطبيب فورا في هذه الحالة