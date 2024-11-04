الامارات | زايد وراشد بأغلى الرايات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حملة «#زايدوراشد»، وبالتزامن مع يوم العَلم، تحتفي حديقة الأعلام في دبي بالإرث الوطني الكبير للقائدين المؤسِسَين، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما. واستخدم «براند دبي» 11 ألفاً و600 عَلَم في تشكيل صورة المؤسسين على امتداد 75 متراً طولاً و104 أمتار عرضاً، لتعكس هذه الفعالية بتكوينها الإبداعي المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الشيخ زايد والشيخ راشد، في نفوس أهل الإمارات.