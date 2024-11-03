الامارات | «أمير الشعراء» يختار قائمة الـ 40

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الموسم الـ11 لبرنامج أمير الشعراء قائمة المبدعين الـ40 الذين يتنافسون في المرحلة التي تسبق إعلان قائمة الـ20 شاعراً المتأهلين إلى الحلقات المباشرة من البرنامج في موسمه الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في هيئة أبوظبي للتراث، بحضور المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة، الدكتور سلطان العميمي، وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج الدكتور وهب رومية، والدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، وأعضاء اللجنة الاستشارية الدكتور محمد أبوالفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، ومعد البرنامج الإعلامي عارف عمر.

وكانت لجنة التحكيم قد اختتمت الأربعاء الماضي بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي مرحلة المقابلات التي شارك فيها نحو 150 شاعراً من 24 دولة كانوا قد تأهلوا بعد فرز نحو 1000 قصيدة تقدم بها شعراء من 33 دولة للمشاركة في البرنامج الذي يعد من أهم وأكبر مسابقات الشعر العربي وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث كل عامين.

وتشمل آلية التنافس في برنامج «أمير الشعراء» أربع مراحل تنتهي بالوصول إلى اللقب، بدءاً من المرحلة الأولى من المنافسات النهائية، التي يشارك فيها الشعراء الـ20، يتأهل منهم 15 إلى المرحلة التالية، ليتأهل منهم ستة إلى المرحلة الثالثة «قبل النهائي»، ليتنافسوا على المراكز من الأول إلى السادس.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب «أمير الشعراء»، و«بردة الشعر» وخاتم الإمارة، وجائزة مليون درهم، وصاحب المركز الثاني على 500 ألف، والمركز الثالث 300 ألف، والمركز الرابع 200 ألف، والمركز الخامس 100 ألف.