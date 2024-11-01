الامارات | سمكة تقتل راكبة أمواج بطعنة قاتلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت جوليانا مانفريني، 36 عامًا، تركب الأمواج قبالة ساحل غرب سومطرة بإندونيسيا، عندما قفزت سمكة أبو سيف من الماء وغرزت منقارها في صدرها.

وأصيبت راكبة الأمواج الإيطالية إثرها بجرح عميق يبلغ خمسة سنتيمترات وحوصرت تحت الماء بينما ركض اثنان من راكبي الأمواج لمساعدتها.

ورغم أنهما حاولا إبقاء المرأة على قيد الحياة قبل نقلها إلى مركز Pei Pei Taileleu الصحي المحلي، ولكن دون جدوي، حيث أُعلن عن وفاتها عند وصولها.

وقال الأطباء إنه ليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت مانفريني قد ماتت متأثرة بجراحها أم أنها غرقت تحت سطح الماء.

بدورها أشادت شركة Naa Laut Mentawai Blue لتأجير الأمواج ومقرها إندونيسيا بمانفريني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في منشورها " كانت مانفريني خريجة قانون طموحة، وقد أسست بالفعل شركة Awave Travel المتخصصة في الوجهات السياحية الشهيرة لمتزلجي الجليد ومتزلجي الجليد. وقد انتقلت إلى بالي للعمل كمدربة لركوب الأمواج."

وقامت السلطات المعنية بإعادة جثمانها إلى إيطاليا، حيث أصدر عمدة مدينتها، فيناريا ريالي في شمال إيطاليا، بيانًا بعد وفاتها قدم فيه تعازيه لعائلتها.