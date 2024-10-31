المرآة تكذب عليك.. 5 أسباب نفسية وراء عدم رضاك عن صورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تشعر بالانزعاج والضيق من مظهرك في الصور الخاصة بك؟، إليك التفسير النفسي لهذا الأمر.

يقول الطبيب النفسي الأمريكي مات جونسون إن سبب هذا الشعور يعود إلى ظاهرة تُعرف بـ"تأثير التعرض المجرد"، إذ نرى انعكاسنا في المرآة بشكل متكرر أكثر من صورنا، ما يجعلنا نشعر براحة أكبر مع هذا الانعكاس، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" وموقع "نيوز18".

وأضاف "جونسون": "عادة ما نرى أنفسنا في نفس المرآة وتحت نفس الإضاءة والزوايا يوميًا، بينما الصور غالبًا ما تُلتقط في لحظات وزوايا غير مألوفة لم نرَ فيها وجهنا أو جسدنا من قبل، ما يسبب شعورًا بالانفصال والانزعاج.

أسباب أخرى للشعور بعدم الرضا عن الصور:

- زوايا غير متوقعة:

تُلتقط بعض الصور من زوايا غير مألوفة لا تعكس ما نراه في المرآة، مما يجعلنا نشعر بالانزعاج.

- عدم السيطرة:

نعتاد على التقاط صور بزاوية معينة، ولكن في بعض الأحيان تؤخذ الصور في لحظات غير مخططة.

- معايير عالية:

نميل إلى التدقيق في صورنا ورؤية كل عيب ظاهر فيها.

- المقارنة:

مقارنة صورنا بالصور المثالية والمعدلة على الإنترنت قد يسبب شعورًا بالضيق.

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