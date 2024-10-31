طبيب يكشف طريقة لعلاج ضعف الإنتصاب .. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - أن ضعف الانتصاب مشكلة يعاني منها ملايين الرجال حول العالم، وفقًا لما ذكره كشفه الدكتور باتور غونشيكوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، نقلا عن riamo.ru.

ووفقا له، لحسن الحظ يقدم الطب الحديث طرق علاجية فعالة لهذه المشكلة تساعد الرجال على استعادة الثقة بالنفس وممارسة حياة جنسية طبيعية. وتشمل هذه الطرق تناول أدوية معينة ووسائل علاجية أخرى ومنها:



- استخدام أجهزة تفريغ، تخلق فراغا حول العضو الذكري، ما يساعد على تدفق الدم إليه والانتصاب؛

- استخدام الحقن- تحقن الأدوية مباشرة في العضو الذكري؛

- والطريقة الأخرى هي استخدام غرسات صناعية تركب جراحيا تضمن انتصابا دائما.

ويقول: "ولكن بعض الحالات تتطلب علاجا نفسيا، يساعد على التخلص من التوتر والقلق والاكتئاب الذي يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب. كما يمكن استخدام العلاج الأسري، الذي يسمح بتحسين العلاقة بين الزوجين وإيجاد حل للمشكلات المرتبطة بضعف الانتصاب".

ووفقا له، من الضروري اتباع نمط حياة صحيح يتضمن ممارسة النشاط البدني لتحسين الدورة الدموية وبالتالي يؤثر إيجابيا في الانتصاب. كما أن التغذية الصحية تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي يمكن أن تسبب ضعف الانتصاب. ومن المهم جدا الإقلاع عن العادات السيئة- التدخين، وتعاطي الكحول والمخدرات لأنها تؤثر سلبا في انتصاب العضو الذكري. كما يجب التحكم بالوزن لأن الوزن الزائد والسمنة يزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

ويشير الأخصائي، إلى أن اختيار طريقة العلاج الأمثل يعتمد على الخصائص الفردية للمريض وأسباب الضعف الجنسي وأسلوب حياته. أي أن الطبيب المختص سيشخص أسباب المرض استنادا إلى التاريخ الصحي، وكذلك تقييم خصائص الجسم من أجل تحديد الطريقة الأكثر فعالية في علاج ضعف الانتصاب.

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