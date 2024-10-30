الامارات | ما أفضل الزيوت النباتية المفيدة للصحة؟.. فتشوا عن المعصور على البارد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن الزيوت النباتية تتمتع بفوائد كثيرة للصحة؛ إذ إنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وكذلك المواد النباتية الثانوية.

وتحتوي الزيوت النباتية المعصورة على البارد على أكبر قدر ممكن من المكونات القيّمة مثل الفيتامينات والأحماض الدهنية والمواد النباتية الثانوية.

وأضافت الجمعية الألمانية أن زيت بذور اللفت بصفة خاصة يعد مفيداً للغاية للصحة؛ حيث يحتوي على أقل نسبة من الأحماض الدهنية المشبعة ونسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

ويحتوي زيت بذور اللفت أيضاً على الكثير من حمض أوميجا 3 الدهني غير المشبع «ألفا لينولينيك» المهم للصحة، بالإضافة إلى فيتامين E، كما أنه يتمتع بنسبة إيجابية لأحماض أوميجا 3 إلى أوميجا 6 الدهنية.

وتشمل الزيوت الأخرى، التي تحتوي على تركيبة من الأحماض الدهنية المفيدة للصحة: زيت الجوز وزيت فول الصويا وزيت بذر الكتان وزيت الزيتون.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن الأحماض الدهنية غير المشبعة تتمتع بتأثير إيجابي على مستويات الدهون في الدم وضغط الدم؛ إذ تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، وبالتالي تقلل من خطر الترسبات في الأوعية الدموية، ما يحد من خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأحماض الدهنية غير المشبعة لها تأثير وقائي للخلايا ومضاد للالتهابات ومضاد للتخثر.