الامارات | «كوك ستوديو لايف» تشارك في «دبي للتسوق».. الدورة الـ 30 مزدحمة بالنجوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مشاركة «كوك ستوديو لايف» في «مهرجان 321» الذي يُقام من 6 إلى 8 ديسمبر في كوكاكولا أرينا، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق. وإضافة إلى ذلك تشارك سيتي ووك للمرة الأولى في الاحتفالات، وذلك من خلال الفعاليات الترفيهية المجانية في الهواء الطلق.

وستُقدم «كوك ستوديو لايف» مجموعة من النجوم المتميزين الذين يجسدون موسيقى وثقافة منطقة جنوب آسيا في اليوم الأخير من مهرجان 321 في «كوكاكولا أرينا»، تحت إشراف المنتج ذو الفقار خان، حيث تشمل قائمة الفنانين المشاركين حسن رحيم، وكافيش، وكايفي خليل، وعبدالحنّان، وعمير بوت، وغاروي جروب، وسينضم المزيد من الفنانين المتميزين إلى هذه القائمة قريباً.

وتنضم «كوك ستوديو لايف» إلى سلسلة الحفلات الموسيقية التي تُقام في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مهرجان دبي للتسوق، والتي تضم أشهر نجوم الغناء العرب، ونجوم منطقة جنوب آسيا، ونجوم الموسيقى الغربية، الذين يقدمون ترفيهاً لا مثيل له للمدينة لثلاث ليالٍ متواصلة في وجهتين شهيرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجرى الإعلان مسبقاً عن مشاركة سلطان الطرب جورج وسوف، والنجم كاظم الساهر، في اليوم الأول من مهرجان 321، حيث تنطلق سلسلة الحفلات الموسيقية الاستثنائية يوم 6 ديسمبر.

ويعد «مهرجان 321» واحداً من بين تجارب مبتكرة عدة يتم تنظيمها خصيصاً، احتفالاً بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، الذي يقام خلال الفترة من 6 ديسمبر 2024 إلى 12 يناير 2025، ويحتضن تقويماً حافلاً بالفعاليات والمغامرات على مدى 38 يوماً في كل ركن من أركان المدينة، مع مجموعة من الاحتفالات الاستثنائية، والحفلات الموسيقية المميزة، والمغامرات المذهلة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها في الطقس الرائع.