الامارات | «قمة المعرفة» في دبي تستشرف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تفاصيل أجندة وفعاليات الدورة التاسعة من «قمة المعرفة»، التي تُنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال 18 و19 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي».

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب، إن «قمَّة المعرفة نجحت منذ سنوات في تكريس مكانتها الريادية منصة عالمية نوعية لطرح الرؤى والأفكار وأفضل الممارسات، لتعزيز مسارات إنتاج ونشر المعرفة، من خلال جمع الخبراء والمختصين من مختلف المجالات لتبادل الحلول المبتكرة التي من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة على كل الصعد، واليوم تُترجم القمَّة حرص مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وجهودها الحثيثة لمواكبة خطة دبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتبني استخداماته في كل القطاعات لدعم التحول الرقمي لاقتصاد الإمارة. والتغيرات التكنولوجية العالمية المتسارعة بما يضمن الاستعداد الأمثل للمستقبل وتلبية احتياجاته».

وأضاف: «قمَّة المعرفة رسخت عاماً بعد آخر مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، إذ تفتح آفاقاً واسعة للنقاش والتفاعل مع نخبة من المفكرين والمبدعين والرواد العالميين، إلى جانب صناع القرار».

وأوضح بن حويرب أن القمَّة ستشهد انعقاد حدث نوعي مهم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وهو «مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة»، الذي تنظِّمه منظَّمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ونوه بأن أجندة القمَّة ستتضمن إطلاق «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2024، الذي رسَّخ مكانته كأداة علمية شاملة لتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية للدول لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تطوير إطار متكامل لقياس المستوى المعرفي فيها، من خلال مؤشِّرات مدروسة تُعنى بتقييم واقع التعليم والبحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن دورة هذا العام من الحدث ستشمل الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تحتفي بإنجازات المبدعين والمبتكرين ممن أسهمت ابتكاراتهم في إنتاج ونشر المعرفة الإنسانية، وإلهام أصحاب الفكر الخلاق لتطوير حلول فعالة لازدهار وتقدم المجتمعات. بينما قال رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور هاني تركي: «تؤكد قمَّة المعرفة لهذا العام التزامنا بدعم المجتمعات في منطقة الدول العربية للتحوّل نحو مستقبل رقمي أكثر شمولية واستدامة».

نخبة من المفكرين

سيزخر برنامج قمَّة المعرفة 2024 بمجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والفعاليات المعرفية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين والشخصيات العالمية في مجالات مهارات المستقبل والتكنولوجيا والاقتصاد والذكاء الاصطناعي والتعليم والبيئة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

جمال بن حويرب:

. القمَّة ستشهد انعقاد حدث نوعي للمرة الأولى في المنطقة، وهو «مؤتمر اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة».