منها الشاي الأخضر بالليمون.. 5 مشروبات صباحية تطرد سموم جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات أن تساعدك على طرد السموم من جسمك، عند تناولها أول شئ في الصباح.

وبحسب موقع healthyfood، فإن هناك 5 مشروبات صباحية تطرد سموم جسمك، وهي:

الشاي الأخضر بالليمون

نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة، فهو يساعد في طرد سموم الجسم، لغناه بفيتامين سي، المعروف بخصائصه المعززة للمناعة، إضافة إلى مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية.

عصير البنجر والجزر

غني بمضادات الأكسدة ويمكنه دعم وظائف الكبد، ومساعدة الجسم على التخلص من السموم.

شاي الكركم والزنجبيل

مشروب يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ما يحارب الإجهاد التأكسدي.

ماء الليمون الدافئ

ماء الليمون الدافئوالليمون يعمل على إزالة السموم من الجسم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ماء الخيار والنعناع

الماء المنقوع بالخيار والنعناع يرطب للجسم وله خصائص إزالة السموم.

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