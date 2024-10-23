درع حصين ضد الأمراض.. 7 كنوز صحية في حبة برتقال واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

البرتقال، تلك الثمرة الحمضية اللذيذة، ليست مجرد وجبة خفيفة منعشة، بل هي مخزن حقيقي للفيتامينات والمعادن والألياف التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم، حسبما ذكر أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وكشف "صلاح" بعض الفوائد التي يمكنك الحصول عليها بتناول برتقالة يوميًا:

1- دعم جهاز المناعة

البرتقال غني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض والالتهابات، خاصة خلال فصل الشتاء.

2- صحة القلب

يساعد محتوى الألياف والبوتاسيوم في البرتقال على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- صحة الجلد

يساهم فيتامين C في إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة ومرونة الجلد، ويقلل من ظهور التجاعيد.

4- صحة العظام

يساعد الكالسيوم وفيتامين C في تقوية العظام والأسنان، ويحمي من هشاشة العظام.

5- تحسين الهضم

الألياف الموجودة في البرتقال تساعد على تحسين عملية الهضم وتمنع الإمساك.

6- مصدر جيد للطاقة

السكريات الطبيعية الموجودة في البرتقال تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

7- صحة العين



يحتوي البرتقال على مادة البيتا كاروتين التي تتحول إلى فيتامين أ في الجسم، وهو ضروري لصحة العين.

واختتم "صلاح" بالقول: "على الرغم من فوائد البرتقال، من المهم تنويع النظام الغذائي وتناول أنواع أخرى من الفواكه والخضروات، للحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الحمضيات تجنب تناول البرتقال، كما أنّ تناول ثمرة برتقال واحدة يوميًا كافٍ للحصول على معظم الفوائد".