هل تزيد عدوى كورونا خطر إصابة الأطفال بالسكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت دراسة جديدة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً، والذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا، لديهم خطر أعلى للإصابة بالسكري من النوع 2 في غضون 6 أشهر مقارنة بمن تم تشخيصهم بعدوى الجهاز التنفسي الأخرى.

وكشف التحليل الذي أجراه باحثون من جامعة كيس ويسترن ريزيرف عن ارتفاع متوسط ​​خطر الإصابة بالسكري بنسبة 66% بعد الإصابة بفيروس كورونا.

بحسب "مديكال إكسبريس"، وجدت الدراسة بيانات أكثر من 613 ألف مريض من الأطفال أعمارهم بين 10 و19 عاماً، وكان بينهم 306 ألف مريض بكورونا، والباقي بعدوى تنفسية أخرى.

كما وجد الباحثون أن نسب المخاطر للإصابة بالسكري من النوع 2 بعد الإصابة بكوفيد-19 أعلى بشكل ملحوظ، مقارنة بمن أصيبوا بعدوى تنفسية أخرى.

أسباب أخرى لارتفاع سكر الدم عند الأطفال:

هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم عند الأطفال، بما في ذلك:

الوراثة: إذا كان أحد الوالدين مصابًا بالسكري، فإن الطفل يكون أكثر عرضة للإصابة به.

السمنة: السمنة من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

قلة النشاط البدني: عدم ممارسة الرياضة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

التهاب البنكرياس: يمكن أن يؤدي التهاب البنكرياس إلى تلف الخلايا المنتجة للأنسولين.