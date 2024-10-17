لن تتخيل كيف يؤثر النوم على مستويات الكوليسترول في الدم.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

النوم جزء أساسي من صحتنا العامة، إذ يلعب دورًا حاسمًا في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك تنظيم مستويات الكوليسترول.

وبحسب ما ذكره موقعا WebMD وHealthline، إليك تأثير النوم على مستويات الكوليسترول في الدم:

زيادة هرمون الجريلين

قلة النوم تؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الجريلين، الذي يحفز الشهية، ما يؤدي إلى زيادة تناول الطعام وزيادة الوزن، وهما عاملان خطر لارتفاع الكوليسترول في الدم.

انخفاض هرمون اللبتين

نتيجة لقلة النوم، ينخفض إنتاج هرمون اللبتين، الذي يعطي الشعور بالشبع، ما يزيد من الرغبة في تناول المزيد من الطعام، وخاصة الأطعمة الغنية بالدهون التي ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

ارتفاع هرمون الكورتيزول

نتيجة لقلة النوم، يرتفع مستوى هرمون الكورتيزول المعروف بـ"هرمون التوتر"، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أهمية النوم الجيد لصحة القلب والأوعية الدموية

يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فالنوم الجيد يساعد على تنظيم ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكما يعمل على تحسين وظائف القلب، ما يقلل من خطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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