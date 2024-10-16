لم تشاهدها من قبل.. 20 صورة لأغرب 5 حيوانات في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عالم الحيوان مليء بالمفاجآت والأسرار، حيث يتمتع البعض بخصائص فريدة ومدهشة.

وكشف موقعي "factanimal" و"activewild" عن أغرب حيوانات في العالم.

أتريتوشوانا إيسلتي:

من البرمائيات وله جسم يشبه الثعابين وبلا أطراف، ويتميز بأنه طويل ويشبه دودة الأرض الضخمة برأس مسطح وعينين صغيرتين وجسم حلقي، كما إنه يحصل على الأكسجين من خلال جلده.

أصلع أوكاري:

من أنواع القردة النادرة والفريدة في العالم ويعيش في حوض الأمازون، ويتميز برأسه الأحمر الفاتح، ويرجع هذا اللون بسبب وجود الأوعية الدموية الغنية بالدم في رأسه، ويختلف طول الشعر عَلَى الرأس حسب النوع.

باربيروسا:

يتمتع حيوان الـ باربيروسا بمظهر غريب ومميز وأنياب طويلة.

سمكة برميل العين:

هي سمكة صغيرة تعيش في أعماق البحار ذات رأس شفاف على شكل قبة وتحتوي على عيون خضراء متوهجة، ومن خلال القبة الشفافة، يمكنك رؤية عيونها ودماغها وأعصابها.

عفريت الماء:

هو نوع من البرمائيات المهددة بالانقراض يعيش في مدينة مكسيكو، يتميز برأسه العريض كما يبرز من مؤخرته خياشيم ريشية خارجية، ويقضي معظم حياته في الماء، ولا يخرج منها إلا في حالات نادرة للغاية.

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