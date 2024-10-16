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تفسير رؤية النعش والجنازة في المنام.. خير أم شر؟ - اعرف السر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت مفسرة الأحلام الدكتورة صوفيا زادة، عن تفسير رؤية النعش والجنازة في المنام.

وقالت "زادة" خلال استضافتها في برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر قناة الحدث اليوم: "الغسل في المنام يدل على انتهاء المشكلات والتخلص من المصائب والكرب والذنوب".

وأضافت: "أما ظهور النعش في المنام فيعني الانتعاشة المادية، أي قدوم الأموال، وأخبار سارة قادمة، والترقية في العمل".

واختتمت بالقول: "هذا الحلم يدل على علاقة الرائي بربه ومنزلته".

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