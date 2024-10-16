لحظات مرعبة لسيدة علقت ساقها في محطة مترو.. وهذا ما حدث لها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في لحظات مرعبة، علقت ساق امرأة في فجوة على الرصيف في محطة مترو بوجيس، سنغافورة، ما استدعى تأخر خدمة القطارات لفترة مؤقتة.

وبحسب ما ذكره موقع "MustShareNews"، ورغم الوضع المتدهور للسيدة، إلا أنها ظهرت هادئة، وتجمع حولها عدد كبير من الركاب، كان أحد موظفي محطة مترو الأنفاق أيضًا موجودًا في مكان الحادث، وكان يحاول مساعدتها.

قال رئيس شركة القطارات "SMRT" إن السيدة فقدت توازنها وعلقت ساقها في فجوة المنصة، وسرعان ما تم تفعيل زر الاتصال في حالات الطوارئ بالقطار لضمان سلامتها.

ولحسن الحظ، تمكن موظفو المحطة والركاب الآخرون من تحرير ساق المرأة بسرعة، وتم نقلها بعد ذلك إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وقد تواصل فريق الرعاية التابع لمؤسسة "SMRT" مع المريضة، ويأمل أن تتعافى سريعًا.

ومن المقرر الانتهاء من تركيب حشوات الفجوات في القطارات بحلول عام 2025.

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