أضرار قد تصل إلى السرطان.. تحذير من نوع شامبو يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر باحثون من نوع شامبو يضر أكثر مما ينفع، وهو الشامبو الجاف لتأثيره على الجسم بطرق مختلفة.

وبحسب موقع healthcare ، فإن الشامبو الجاف قد يسبب تهيج فروة الرأس وظهور القشرة، إضافة إلى تراكم المواد الكيميائية، التي تسبب انسداد المسام والتهاب بصيلات الشعر.

أيضا، الشامبو الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي والحساسية، بسبب وجود غازات الإيزوبيوتان والبيوتان عديمة الون والرائحة والتي تستخدم من أجل توفير الضغط داخل العلبة.

كما يمكن للشامبو الجاف، أن يسبب تهيج الغشاء المخاطي للمسالك التنفسية، وحدوث نوبات الربو عند استنشاق رذاذ الشامبو الجاف.

وهناك أنواع من هذا الشامبو، تحتوي على مادة أوكتينيل سكسينات الألمنيوم، التي لها خصاص مسرطنة، لذا يوصى بعدم استخدام هذا الشامبو إلا عند الضرورة فقط.

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