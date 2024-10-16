مشروب ساخن يخفض مستويات السكر في الدم فور تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت شارمين دومينجيز أخصائية التغذية البريطانية عن نوع شاي يمكن أن يساعد مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 2 إلى أعراض مثل العطش الشديد والتبول المتكرر والتعب، بالرغم من أن العديد من الأشخاص قد لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وترتبط هذه الحالة غالبا بزيادة الوزن أو عدم النشاط أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض.

وقد يسهم الشاي الأخضر في يخفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير بعد تناول الطعام.

لذا من الأفضل شرب كوب من الشاي الأخضر غير المحلى بعد كل وجبة للحفاظ على توازن نسبة السكر في الدم.

كما أن شاي الماتشا يحتوي على نسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة، ما يساعد على إنقاص الوزن وخفض نسبة السكر في الدم.

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