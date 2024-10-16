هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول مشروبات الطاقة.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول مشروبات الطاقة لزيادة الشعور بالنشاط وإمداد الجسم بالطاقة.

وكشف موقعي "eatingwell" و "clevelandclinic" خطورة تناول مشروبات الطاقة.

تدمير الجهاز العصبي:

مشروبات الطاقة قد تكون خطيرة خاصة تلك التي تحتوي على كميات عالية من الكافيين.

كما أن شرب كميات كبيرة من الكافيين والمنشطات الأخرى في مشروبات الطاقة قد تكون ضارة بالجهاز العصبي ويزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس والقلق والتوتر وصعوبة في النوم.

زيادة مستويات السكر في الدم:

شرب مشروبات الطاقة يوميا قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض حساسية الأنسولين، وذلك بفضل احتوائها على المزيد من السكر.

السكتة الدماغية ومشكلات القلب:

يمكن أن تؤدي مشروبات الطاقة أيضا إلى السكتة الدماغية ومتلازمة تضيق الأوعية الدماغية القابلة للانعكاس (RCVS) والتشنج المفاجئ للأوعية الدموية في الدماغ والنزيف ومشكلات القلب.

أضرار أخرى لـ مشروبات الطاقة:

-القلق.

-الاكتئاب.

-الإسهال.

-الهلوسة.

-الصداع.

-تقلب المزاج.

-الغثيان.

-سرعة ضربات القلب.

-تسوس الأسنان.

-زيادة الوزن.

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