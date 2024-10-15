ماذا ينتظر العالم في 2025؟- خبيرة تكشف مفاجأة عن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشهد عام 2025 تحولات كبرى على المستوى العالمي والإقليمي، وذلك وفقا لما كشفته خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير.

خلال استضافتها ببرنامج "بودكاست" الذي يبث على الصفحة الرسمية لجريدة الأهرام، أشارت إيمان إلى أن العام الجديد يحمل في طياته الكثير من التغيير والتحول، مؤكدة أن العالم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب بناء خطوات ثابتة نحو المستقبل.

أحداث مهمة في الشهور التسعة الأولى

ولفتت الخبيرة إلى أن الشهور التسعة الأولى من عام 2025 ستشهد تطورات مهمة وأحداثا ستشغل الرأي العام العالمي.

كما توقعت ظهور قضايا إنسانية ملحة ستحتاج إلى تكاتف الجهود لحلها، مشيرة إلى أن مصر ستؤدي دورا محوريا في إحدى هذه القضايا التي ستشغل العالم العربي.

ظهور قادة إنسانيين

وتابعت "إيمان" أن العام الجديد سيشهد أيضا ظهور شخصيات ملهمة ستقود حملات إنسانية واسعة النطاق، شبيهة بما قدمته الأميرة ديانا.

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