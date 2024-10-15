تقي من السكتة الدماغية.. وجبة إفطار تخفض الكوليسترول وتحمي القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع مستويات الكوليسترول قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وذلك لأن الكوليسترول قد يتراكم في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انسدادها.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، يمكن أن تؤدي هذه الانسدادات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك، فإن الحفاظ على مستوى الكوليسترول منخفضًا أمر حيوي، خاصة إذا كنت بالفعل عرضة لمشكلات القلب والأوعية الدموية.

ومن المعروف أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يعد سببًا شائعًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وينصح الأطباء بتناول أقل قدر ممكن من الدهون المشبعة للحفاظ على مستويات الكوليسترول منخفضة.

في حين أن بعض الأطعمة قد ترفع مستوى الكوليسترول، فإن بعضها الآخر قد يخفضه، وقد تؤدي وجبة إفطار إلى خفض مستويات الكوليسترول.

وأوصت هيئات الصحة بتناول الفاصوليا على الخبز المحمص للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول.

وأوضح خبراء في هارفارد هيلث : "إن تغيير الأطعمة التي تتناولها يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويحسن من كمية الدهون التي تتدفق عبر مجرى الدم، إن إضافة الأطعمة التي تخفض نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو الجسيم الضار الذي يحمل الكوليسترول ويساهم في تصلب الشرايين، هي أفضل طريقة لتحقيق نظام غذائي منخفض الكوليسترول.

"تعمل الأطعمة المختلفة على خفض مستويات الكوليسترول بطرق مختلفة، فبعضها يوفر الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على ربط الكوليسترول وسلائفه في الجهاز الهضمي وسحبها خارج الجسم قبل أن تدخل الدورة الدموية."

وواصلوا شرح كيفية غنى الفاصوليا بالألياف القابلة للذوبان، وقالوا: "الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان، كما يستغرق الجسم بعض الوقت لهضمها، ما يعني أنك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة، هذا أحد الأسباب التي تجعل الفاصوليا طعامًا مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن".

وقالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية: "اختر خبز القمح الكامل للحصول على المزيد من الألياف، تحقق من الملصقات لاختيار الخيارات الأكثر صحة والتي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر والدهون والملح".

وبحسب Verywell Health ـ فإن الخبز المصنوع من القمح الكامل قد يساعد أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول، يمكنك أيضًا اختيار أنواع الخبز منخفضة الكربوهيدرات، ولكن تأكد من التحقق من محتوى الدهون والألياف على ملصق التغذية الغذائية."

ولتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتناول المزيد من:

الأسماك الزيتية، مثل الماكريل والسلمون

الأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل

المكسرات والبذور

الفواكه والخضروات.

أيضًا أنه يجب عليك محاولة تناول كميات أقل من:

فطائر اللحم واللحوم الدهنية

الزبدة والسمن

الكريمة والجبن الصلب مثل جبن الشيدر

الكعك والبسكويت

الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

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