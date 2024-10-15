احذري.. خطأ يدمر بشرتك ويصيبك بالمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تظن الكثير من النساء أن العناية المكثفة بالبشرة هي مفتاح للحصول على بشرة نضرة وشابة، دون وعي منهن أن هذه العادة تؤثر سلبا على صحة الجلد.

فوفقا لخبراء العناية بالبشرة والتجميل، فإن الإفراط في استخدام المنتجات والعلاجات يؤدي إلى نتائج عكسية، ما يسبب أضرارا بالغة للبشرة، أبرزها ما يعرف بـ"التهاب الجلد حول الفم".

ما هو التهاب الجلد حول الفم؟

حالة جلدية شائعة تظهر على شكل طفح جلدي أحمر وحكة حول الفم، وتمتد إلى جانبي الأنف وزوايا الفم وحتى الجفون.

ويحدث هذا الالتهاب نتيجة تهيج البشرة وتلف حاجزها الطبيعي، ما يؤدي إلى فقدان الرطوبة وجفاف البشرة وتهيجها.

أسباب الإصابة بالتهاب الجلد حول الفم

الإفراط في استخدام منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.

استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية قوية.

العادات اليومية الضارة، مثل التدخين، شرب الكحول.

التعرض المستمر للإجهاد.

أعراض التهاب الجلد حول الفم

طفح جلدي أحمر حول الفم.

حكة شديدة.

شعور بالحرقة والشد في البشرة.

جفاف وتقشر الجلد.

علاج التهاب الجلد حول الفم:

التوقف عن استخدام جميع منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل لمدة 3 أسابيع.

غسل الوجه بالماء فقط، وتجنب استخدام أي نوع من الصابون أو المنظفات خلال فترة العلاج.

الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكافيين.

استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض.

الوقاية من التهاب الجلد حول الفم:

اختيار منتجات العناية بالبشرة التي تناسب نوع البشرة وخالية من المواد الكيميائية القوية.

عدم تغيير المنتجات بشكل متكرر.

ترطيب البشرة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي.

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