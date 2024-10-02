احذر من هذا الحلم.. تفسيره يشير إلى خسارة أموال كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تُشعر خسارة الأموال الكثير من الأشخاص بالقلق والتوتر، ويتساءل البعض عن الحلم الذي يمكن أن يشير إلى ذلك.

وبحسب ما ذكرته مفسرة الأحلام صوفيا زادة، خلال لقائها في برنامج "كلام هوانم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، فإن الحلم بضياع الابنة أو ضياع الفتيات بشكل عام يدل على خسارة كبيرة دنيوية.

وأضافت "زادة" أن الخسارة الدنيوية عادة ما تشير إلى الأموال، لذا يكشف هذا الحلم عن خسارة أموال كبيرة، مشيرة إلى أنّ وفاة الابنة في الحلم تدل أيضًا على فقدان أموال.

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