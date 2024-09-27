"قاتل خفي".. احذر مخاطر تناول المسكنات يوميا - هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تُستخدم المسكنات لتقليل إشارات الألم التي يرسلها الجهاز العصبي وردود فعل الدماغ تجاه تلك الإشارات، ومع ذلك، إذا تناول شخص ما أي نوع من مسكنات الألم لفترة طويلة أو بكمية كبيرة، فقد يُصاب بمشكلات صحية خطيرة، وفقًا لموقعي "Everyday Health" و"WebMD".

الآثار الجانبية لتناول المسكنات يوميًا

- الإمساك أو الإسهال.

- اضطراب وقرحة المعدة.

- رنين في الأذنين.

- ردود الفعل التحسسية، مثل: الحكة الجلدية أو الطفح الجلدي.

- مشكلات القلب.

- مشكلات في تكوين جلطات الدم، مما يمكن أن يؤدي إلى نزيف حاد.

- نزيف داخلي في المعدة.

- تلف الكبد.

- مشكلات الكلى.

- ارتفاع ضغط الدم.

- احتباس السوائل.

- صعوبة التنفس.

الطريقة الصحيحة لتناول مسكنات الألم

استشارة الطبيب قبل تناول أي مسكن للألم.

- يجب ألا يتناول الأطفال الأسبرين لأنه قد يؤدي إلى حالة خطيرة تعرف باسم متلازمة راي.

معرفة الآثار الجانبية لكل دواء قبل تناوله.\

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