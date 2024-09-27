علامات خطيرة لسرطان القولون تظهر قبل النوم.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تظهر العديد من الأعراض التحذيرية قبل النوم، التي تنذر بالإصابة بمرض خطير مثل سرطان القولون.

بحسب ما ذكره موقعي Cancer وNCBI، إليك الأعراض التحذيرية لسرطان القولون التي يجب مراقبتها قبل النوم:

1- الشعور بتنميل في الساقين.

2- المعاناة من ألم الساقين.

3- الاستيقاظ للتبول المتكرر ليلا.

4- عدم القدرة على النوم من الألم في البطن.

5- الاستيقاظ ليلا من النوم العميق بسبب الشعور بالألم.

6- ظهور دم في البراز.

7- المعاناة من ألم البطن الحاد.

8- فقدان الشهية لتناول الوجبات الأساسية ومنها وجبة العشاء.

9- انتفاخ البطن.

10- آلا الظهر الشديدة.

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