الامارات | الفنان المصري أشرف عبدالباقي: أنا مصري بنسبة 98%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري أشرف عبدالباقي عن اختبار DNA أجراه في أميركا لمعرفة جذور عائلته.

وقال الفنان المصري في لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "كامل العدد": "عملت اختبار DNA في أميركا بعد مشاهدتي لأحد البرامج التي ظهر فيه أشخاص يتحدثون عن أصولهم وأنهم من إنجلترا وعند إجرائهم تحليل DNA اكتشفوا أن أصولهم من بلاد مختلفة تماما، ومنها بلاد يكرهونها".

وتابع: "عجبتني الحكاية ووجدت الموضوع سهلا جدا عبارة عن شيء أحضرته من الصيدلية وقمت بملئه وإرساله للمعمل في أميركا، ليقوموا بإرسال نتيجة العينة التي تكشف أصولي من 1000 سنة.

وأردف: "عرفت عائلتي من ألف سنة، وفيه ناس على علاقة بي لكن درجة القرابة قد إيه، وبيطلع كمان الأمراض الوراثية.. وفيه أكلات معينة ممكن تبقى مضرة، وفيه ناس بتنضر من الخضار كل ده بيبان من DNA".

واستكمل أن عائلته ظهر في الاختبار أنها موجودة حول القاهرة من ألف سنة، قائلا: "فأنا أصولي مصرية تماما بدرجة 98%".

كما كشف النجم أشرف عبدالباقي أيضا عن أنه يحتفظ في منزله بـ "حرباية" وغزالتين.

وقال أشرف عبدالباقي خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد إن ابنته رأت الحرباية عن طريق الصدفة من خلال أصدقائها وأعجبت بشكلها.

وأضاف: "هي كائن ملوش أي لازمة ولا بتعمل أي حاجة، بس ساعات تبقى مفيدة وتصطاد الدبان".

وردا على سؤال ما سر وجود غزالتين في المنزل، قال أشرف عبد الباقي إن لديه صديقا أحضر له الغزالتين، وقام بإعداد قفص لهما لتعتادا على المكان لمدة أسبوع ثم أطلقهما في حديقة خاصة بمنزله.

يذكر أن أشرف عبدالباقي عرض له مؤخرا مسلسل "جولة أخيرة"، من تأليف محمد ندا، وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل أحمد السقا، وحنان مطاوع، وأسماء أبو اليزيد، وعلي صبحي.