مفاجآت سلبية.. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في التدخين قبل النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

لا شكّ أنّ الإفراط في شرب السجائر قبل النوم له العديد من الآثار السلبية على الصحة، والتي تتجاوز مجرد الإضرار بالرئتين.

إليك بعض الآثار المحتملة عند التدخين يوميًا قبل النوم مباشرة، وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.

1- صعوبة في النوم

النيكوتين مادة منبهة تجعل الجسم في حالة تأهب، مما يصعب عملية الاسترخاء والنوم.

2- تقطع النوم

قد تستيقظ عدة مرات خلال الليل بسبب الرغبة الشديدة في التدخين أو بسبب تهيج الشعب الهوائية.

3- تراجع جودة النوم

يؤدي التدخين إلى تقليل وقت النوم العميق، وهو المرحلة الأكثر أهمية للاسترخاء وتجديد الطاقة.

3- مشاكل صحية أخرى عند التدخين قبل النوم مباشرة

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يزيد النيكوتين من ضربات القلب وضغط الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب.

- مشاكل في الجهاز التنفسي

يزيد التدخين من تهيج الشعب الهوائية ويؤدي إلى السعال وضيق التنفس، خاصة عند الاستلقاء.

- *زيادة خطر الإصابة بالسرطان:*

يزيد التدخين من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والحنجرة والمريء.

-آثار نفسية

قد يزيد التدخين من الشعور بالقلق والتوتر، خاصة قبل النوم. كما يصبح التدخين إدمانًا، مما يجعل من الصعب الإقلاع عنه.

لماذا عليك التوقف عن التدخين قبل النوم؟

- التوقف عن التدخين قبل النوم سيساعدك على النوم بشكل أعمق وأطول، مما يحسن من صحتك العامة.

- يقلل التوقف عن التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الرئة.

التدخين يسبب اصفرار الأسنان وتسوسها، والتوقف عنه يساعد في الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

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