5 علامات تكشف إصابتك بالحسد.. هل تشعر بأحدهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الحسد هو شعور إنساني طبيعي يمكن أن يشعر به أي شخص، ولكن يمكننا تعلم كيفية التعامل معه بشكل صحي وبناء.

تقول خبيرة الطاقة إيمان خير، إنه يمكننا إدارة هذه المشاعر من خلال فهم أسبابها وتطوير استراتيجيات للتعامل معها، مما يمكننا من عيش حياة أكثر سعادة ورضا.

وأضافت "خير" في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحسد يدل على خلل في طاقة الجسم، مشيرة إلى بعض العلامات التي يربطها البعض بالإصابة بالحسد ودلالات مهمة تؤكد ذلك:

1. التعب المستمر

الشعور بالتعب والإرهاق الشديد دون سبب واضح، مع قلة التركيز بشكل دائم.

2. الصداع المتكرر

الصداع الذي لا يستجيب للعلاج التقليدي، مع نسيان دائم.

3. الأرق واضطرابات النوم

صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

4. التقلبات المزاجية الحادة

الانتقال المفاجئ من السعادة إلى الحزن والعكس، مع عصبية مبالغ فيها.

5. القلق والتوتر

الشعور بالقلق المستمر والتوتر دون سبب واضح.

6. فقدان الشهية أو زيادة الوزن المفاجئة

تغييرات غير مبررة في الوزن.

7. الفشل المتكرر

الفشل في تحقيق الأهداف أو مواجهة الصعوبات بشكل متكرر.

8. الشعور بالوحدة والعزلة

الرغبة في الانعزال عن الآخرين.

ووفقًا لموقع "Healthline"، فإن الحسد هو الاستياء الذي تشعر به بسبب المزايا أو الممتلكات التي يمتلكها شخص آخر.

وغالبًا ما ينبع الحسد من مقارنة أنفسنا بالآخرين، مما يؤدي إلى الشعور بالنقص وعدم الرضا عن أنفسنا، وفي عصرنا الحالي، عندما تُعرض علينا صور مثالية للحياة على وسائل التواصل الاجتماعي، يزداد شعورنا بالحسد والغيرة.

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