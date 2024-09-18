بـ 30 صورة هادية غالب تثير الجدل على السوشيال بأسعار براند نظارات - سعرها يتخطى 11 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تصدرت البلوجر هادية غالب منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو على حسابها الخاص في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كشفت من خلاله إطلاقها لمجموعة مختلفة من النظارات الشمسية، وأطلقت عليه "HADIA GHALEB EYEWEAR".

وذكرت أن هذا أحد أحلامها الجديدة التي وصلت إلى أرض الواقع، وتشمل النظارات ما يلي :

- GHALEB 1.0: تأتي بذراع عريض ومكتوب عليها " القالب غالب"، ووصفت ذلك " أن أي حد هيلبسها هيكون شكله حلو لأنه هو كده كده حلو".

- HANUM: تأتي بذراع على شكل حرف الـ هـ من الجنب على أول حرف من أسم البراند، ووصفت أن من يرتدي هذه النظارة "هانم" لأنك امرأة.

- ECLIPSA: نظارة كبيرة وحيها يأتي من كسوف الشمس.

- MATRIX: مستوحاه من الفيلم العالمي " ماتركس" وذلك لحبها الكبير له.

- NEBULA: تأتى بذراع على شكل "برق".

- NEPTUNE: تأتي بمقاس كبير على الوجه، واعتمدت على وضع لوجو البراند من الجانب "النجمة".

وكشفت هادية أنها تعمل على هذه النظارات منذ عام 2019، قبل طرحها المايوهات التي لقت شهرتها الواسعة على السوشيال ميديا من خلالها.

وتبدأ أسعار النظارات التي طرحتها هادية غالب من 8956 جنيهًا وتصل إلى نحو 11200 جنيه، وهو ما أثار جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الأسعار مرتفعة ومبالغًا فيها.

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