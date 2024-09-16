تقي من السكري- 7 فواكه تناولها يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تحسين حساسية الإنسولين أمر بالغ الأهمية، لأن مقاومة الجسم له يؤدي إلى اضطراب مستويات سكر الدم، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وهناك فواكه تساعد على تحسين حساسية الإنسولين بالجسم، نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع "EatingWell".

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فواكه لتحسين حساسية الإنسولين

1- الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على تنظيم مستويات سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم، لأنه يستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم، لاحتوائه على الألياف الغذائية والدهون الصحية، بحسب الأبحاث.

2- الموز

يلعب الموز دورًا كبيرًا في تحسين حساسية الإنسولين، ومن ثم ضبط سكر الدم، بفضل محتواه العالي من النشا المقاوم للهضم، الذي يساهم أيضًا في دعم صحة الأمعاء.

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3- الكرز الحامض

تصبح حساسية الإنسولين بالجسم في أفضل أحوالها، إذا كان الإنسان يحصل على قسط كافٍ من النوم يوميًا، وهذا الأمر يمكن تحقيقه عن طريق تناول الكرز الحامض، لاحتوائه على الميلاتونين.

وفي مراجعة وتحليل تلوي، وجد الباحثون أن تناول الميلاتونين قبل النوم لمدة أسبوعين على الأقل يساهم في تحسين حساسية الإنسولين بالجسم.

4- البرتقال

يساعد البرتقال على ضبط سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، تقدر بحوالي 3 جرامًا، فضلًا عن غناه بفيتامين سي.

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5- الكمثرى

تشهد حساسية الإنسولين بالجسم تحسنًا كبيرًا عند تناول الكمثرى بانتظام، لاحتوائها على أكثر من 5 جرامًا من الألياف الغذائية لكل ثمرة متوسطة الحجم، كما تمد الجسم بفيتامين سي والنحاس والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك.

6- الكاكا

تقلل فاكهة الكاكا من مقاومة الإنسولين بالجسم، لغناها بفيتامين أ، الذي يساعد أيضًا على تعزيز صحة العين وحمايتها من أمراض الضمور البقعي.

وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن فيتامين أ يقلل من خطر الإصابة بداء السكري، نظرًا لقدرته على تحفيز خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس على إنتاج هرمون الإنسولين.

7- البطيخ

يمكن الاعتماد على البطيخ للحد من الإصابة بداء السكري، لاحتوائه على السيترولين، وهو حمض أميني ثبت أنه يساهم في تحسين حساسية الإنسولين بالجسم وتقليل الالتهابات.

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