3 أحلام تدل على السحر- احذر لو شفتها في منامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السحر من أخطر الأمور التي يتعرض لها الإنسان، حيث يؤثر بشكل كبير على حياته النفسية والجسدية والاجتماعية، ويتسبب في شعوره بالخوف والقلق والاكتئاب، ويعاني أيضا من مشكلات صحية لا تجد لها تفسيرا طبيا.

وأشار مفسر الأحلام شريف أشرف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بمنصة "يوتيوب" إلى أن هناك بعض الأحلام المزعجة وغير المستحبة التي تكون بمثابة رسائل تحذيرية على وجود سحر يؤثر على حياة الحالم، أو يُدبر له سحر.

الدود الأسود

يرتبط خروج الدود الأسود من الجسد في المنام بوجود سحر يعمل على تفكيك الجسم وتدميره، بالإضافة إلى، يعكس شعور الحالم بالمرض أو الضعف.

القرد

يرمز القرد في الحلم إلى الخداع والمكر والحسد، ويدل أيضا على وجود شخص يحاول إيذاء الحالم أو التلاعب به.

القطط السوداء والكلاب والتعابين والحشرات

هذه الكائنات رموزا شائعة في عالم السحر، رؤيتها معا في المنام تدل على وجود سحر قوي يؤثر على الحالم.

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