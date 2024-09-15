يبلغ سعرها أكثر من 4 آلاف جنيه..20 صورة لمحتويات أغلى علبة حلوى مولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشهد موسم المولد النبوي الشريف هذا العام ارتفاعا ملحوظا في أسعار حلوى المولد، حيث تتسابق المحلات الشهيرة لعرض أحدث منتجاتها وتصميماتها الفاخرة.

وفي هذا السياق، إليكم أغلى علبة حلوى المولد بإحدى المحلات الشهيرة، حسب صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، والويب سايت الخاص بهم، والتي تحمل اسم "صندوق المحروسة".

تصميم ملكي وسعر خيالي

تتميز علبة "صندوق المحروسة" بتصميم فريد من نوعه يشبه علب المجوهرات الفاخرة، حيث تأتي بلون ذهبي.

وتحتوي العلبة على تشكيلة واسعة من أشهى أنواع حلوى المولد، بدءا من المكسرات بأنواعها المختلفة وحتى الحلوى الشرقية التقليدية.

يبلغ سعر هذه العلبة 4200 جنيه مصري.

محتويات العلبة

تتكون علبة "صندوق المحروسة" من 45 قطعة كبيرة من حلوى المولد، وتشمل تشكيلة متنوعة من المكسرات والحلوى الشرقية، مثل:

المكسرات

2 قرص فستق كبير، 2 قرص لوزكبير، 2 قرص كاجو كبير، 2 قرص بندقية كبير، 2 قرص ملبن مكسرات بأنواعه، 2 نوجا كبير.

الحلوى الشرقية

4 ميني قرص حمصية، 4 ميني قرص سمسمية، 2 قرص علف سمسم كبير، 2 علف فول كبير، 2 علف حمص كبير، 2 سندوتش قمر الدين، 2 قشطة مكسرات، 2 مربي جوز هند مكسرات، 2 بسيمة مكسرات، 1 قشطة نوتيلا، 1 قشطة لوتس، 1 ملبن أوريجينال فورست، 2 باكت مكسرات، 2 لديدة مكسرات، 2 ملبن جيلي، 2 ملبن عين جمل.

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