فيديو صادم.. شاب يصنع أغرب وأكثر الأثاث جنونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نجح شاب صيني في صناعة أغرب وأكثر الآثاث غرابة، بطريقة مبهرة.

وبحسب موقع "إن دي تي في"، نشرت صفحة "the_1of1" على انستجرام، والتي يتابعها نصف مليون شخص، فيديو يظهر إبداعات شاب صيني يصنع أغرب وأكثر الأثاث جنونا.

الشاب الصيني ينفذ كل الأفكار بنفسه، وتبدو بعضها غير قابلة للتطبيق غير أنه يجعلها كذلك بطريقة إبداعية.

ومن بينها الآثات أريكة على شكل بيتزا مقطعة، تتحول كل قطعة منها لمقعد منفصل، ومصباح من جذع شجرة، وأريكة كحبال ضخمة من النودلز

بالإضافة لحذاء أحمر ضخم من "سوبر ماريو"، يمكن الجلوس داخله بالكامل، أو التجول به في الأرجاء بعد أن أضاف له عجلات.

وأبدى متابعون إعجابهم بالتصميمات، فيما أكدوا عدم تواجد صفحة له سوى على الشبكات الصينية للإنترنت.

View this post on Instagram A post shared by 1of1 Custom Clothing Upcycling (@the_1of1_)

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