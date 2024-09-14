ملكة جمال إنجلترا تتعرض لواقعة مأساوية كادت تنهي حياتها- هذا ما حدث لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحولت ميلا ماجي، أول ملكة جمال لإنجلترا بـ"وزن زائد" لعام لعام 2024، من رمز للجمال إلى بطلة حقيقية بعد أن كادت تفقد حياتها أثناء إنقاذ شخص في البرتغال.

هذه التجربة القاسية كشفت عن جانب آخر من شخصيتها القوية، حيث تجاوزت مخاوفها لتثبت للعالم أن الجمال الحقيقي يكمن في الشجاعة.

في قلب أحد الشواطئ البرتغالية، تحولت لحظات الاسترخاء إلى صراع من أجل البقاء بالنسبة لميلا ماجي، فبعد أن انجرفت في تيار مائي قوي، واصطدمت بالصخور وجدت نفسها تواجه الموت.

هذه التجربة المرعبة، التي كادت أن تودي بحياتها، غيرت نظرتها إلى الحياة تماما.

فبعد أن كانت رمزا للجمال، أدركت أن هناك قيما أهم بكثير من المظهر الخارجي، وقد دفعتها هذه التجربة إلى تكريس جهودها للتوعية بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي، وإلى العمل كمنقذة لتساعد الآخرين.

كشفت البالغة من العمر 23 عاما، حقيقة عمل الإنقاذ البحري، فبعد أن جرفت الأمواج بها لمسافات بعيدة واصطدمت بصخور الشاطئ، تحولت نظرتها لهذا العمل من مجرد هواية إلى مسؤولية حقيقية تتطلب الشجاعة والقوة البدنية والعقلية.

تقول: "لم أكن أتخيل يوما أنني سأواجه مثل هذه المحنة، لقد اعتقدت أن عمل المنقذ يقتصر على الاستعراض على الشاطئ، لكنني أدركت أن الأمر أعمق بكثير، إنه عمل شاق ومحفوف بالمخاطر، ويتطلب منا أن نكون مستعدين لمواجهة أي طارئ في أي وقت".

وبالرغم من هذه التجربة الصعبة، فإن ميلا مصممة على مواصلة عملها كمنقذة، بل إنها باتت أكثر حماسا للتوعية بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي ومهارات الإنقاذ الأخرى.

وتضيف: "أريد أن أجعل الناس يدركون مخاطر البحر، وأن يشجعوا أطفالهم على تعلم السباحة والإنقاذ، فالحوادث المأساوية التي تشهدها الشواطيء كثيرة، ولا يمكننا أن نسمح بأن تتكرر".

وتقول: "إن الوقوع في التيارات المائية أمر خطير للغاية، يؤدي إلى الغرق، لذلك يجب على الجميع توخي الحذر عند الاستحمام في البحر، وعدم المغامرة بالسباحة في مناطق غير مسموح بها".

وتسعى ميلا إلى نشر رسالة إيجابية حول صورة الجسد، وتشجع الفتيات على تقبل أنفسهن كما هن.

تلقى مشروعها "الجمال الهادف" دعما كبيرا من الأمير ويليام، ما يعكس أهمية تدريب الإسعافات الأولية.

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