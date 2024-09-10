كنز لصحتك.. فاكهة تخفض مستويات السكر والكوليسترول وضغط الدم معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحتوي التفاحة الواحدة على الكثير من العناصر الغذائية التي تسهم في الحفاظ على جسم الإنسان خالي من الأمراض الخطيرة.

وفي هذا الصدد نوضح لكم فوائد تناول ثمرة من التفاح يوميا، وفق ما أورد موقعي "clevelandclinic" و "health".

خفض الكوليسترول:

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يشكل عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب لأنه يسد الشرايين، ما يحد من تدفق الدم إلى القلب، ولكن مضادات الأكسدة وألياف البكتين الموجودة في التفاح تسهم في حل المشكلة.

خفض مستويات السكر في الدم:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف وقليلة السكر، مثل التفاح يحافظ على ثبات مستويات الجلوكوز في الدم، كما تحمي مضادات الأكسدة البنكرياس من التلف، إذ ينتج البنكرياس الأنسولين لإزالة الجلوكوز من الدم.

ويمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة بمرور الوقت إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

خفض ضغط الدم المرتفع:

عندما تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن قوة تدفق الدم عبر الأوعية الدموية يمكن أن تلحق الضرر بها.

ولكن تناول التفاح يساعد على خفض ضغط الدم، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في قشور التفاح والألياف التي تساعد على تدفق الدم بسلاسة.

تقليل الالتهاب:

يحتوي التفاح على مواد مضادة للالتهابات مثل الألياف والكيرسيتين، وهو مضاد للأكسدة يقلل الالتهاب وخاصة في الجهاز التنفسي، لذا فإن تناول التفاح يخفض مستويات البروتينات التفاعلية سي في الدم، وهي علامة على تحسن الالتهاب المزمن.

يعزز الميكروبيوم الموجود في الأمعاء:

يساعد التفاح على منع الكيرسيتين الميكروبات الضارة من النمو في أمعائك، كما يعمل البكتين كمضاد حيوي (غذاء للكائنات الحية الدقيقة المفيدة)، ما يعزز صحة الأمعاء .

الشبع لفترة طويلة:

نظرا لاحتوائه التفاح على نسبة عالية من الماء والألياف، فهو يشكل وجبة خفيفة مشبعة، حيث تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم، لذا تشعر بالشبع لفترة أطول.

العيش لفترة طويلة:

تناول تفاحة يوميا قد يسهم في العيش لفترة أطول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان.

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