وظائف شاغرة في شركة روابي القابضة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة روابي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من جدة، والخبر.

تفاصيل وظائف روابي القابضة

وأبرزت شركة روابي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير المبيعات/ الغاز الصناعي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مصمم الوسائط المتعددة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روابي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 مارس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)